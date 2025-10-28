ДСБ предлага отпадане на почивни понеделник и вторник, когато официални празници съвпадат със събота или неделя

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), както и КТ "Подкрепа" не подкрепят внесените предложения

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъжда три законопроекта, внесени от депутатите от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), и един, внесен от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, за промени в Кодекса на труда, предаде репортер на БГНЕС.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев откри заседанието на Тристранния съвет.

Ресорните министри, работодателските организации и синдикатите ще разгледат законопроекта, внесен от Йордан Иванов и група народни представителите от ПП-ДБ, който предвижда отпадане на възможността понеделник и вторник да са неприсъствени, когато официални празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота или неделя.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отбелязаха, че основният проблем на българския бизнес е недостигът на работна ръка и подкрепиха предложението.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) не подкрепя внесените предложения и призоваха вносителите, ако могат, да оттеглят законопроекта си, защото не е в интерес на обществото.

КТ „Подкрепа“ също не подкрепя предложението, като бе подчертано, че от синдиката не споделят мотивите на вносителите.

„Министерство на труда и социалната политика (МТСП) не подкрепяме“, съобщи и социалният министър Борислав Гуцанов.

Депутатът от ПГ на ПП-ДБ Венко Сабрутев обяви, че няма да подкрепят законопроекта на Йордан Иванов от ДСБ.

Надежда Йорданова представи законопроекта, внесен от Елисавета Белобрадова и група народни представители от ПП-ДБ, който дава възможност натрупаният платен годишен отпуск по време на майчинството да може да се ползва почасово за водене и вземане на дете до 12-годишна възраст до и от училище. Предвидено е отпускът да е до един час дневно, а със съгласието на работодателя – и до два. Целта на законопроекта е по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот след завръщане от отпуск по бременност, раждане и гледане на малко дете.

АИКБ подкрепят така предложените промени, тъй като считат, че са по-добри от сега действащото законодателство.

От Българска стопанска камара (БСК) не подкрепят законопроекта. КНСБ не подкрепиха предложението. КТ „Подкрепа“ пък приветства идеята.

„Не считаме за целесъобразно предложението“, заяви министър Гуцанов и изложи своите съображения по законопроекта.

Като точка трета Тристранката обсъди и проекта, внесен от Венко Сабрутев и народни представители от ПП-ДБ, който дава възможност 15-дневният отпуск, който сега бащите ползват след изписването на бебето наведнъж, да може да се ползва и на части от датата на раждането до навършването на една година на детето.

От АИКБ подкрепиха законопроекта, а останалите работодателски организации не.

И КНСБ, и КТ „Подкрепа“ подкрепиха предложението.

„Приемам с удовлетворение и трите законопроекта, че има желание за промени“, добави Гуцанов и уточни, че този законопроект също получава отрицателното становище на социалното министерство, тъй като не е достатъчно добре прецизиран. | БГНЕС