Делян Пеевски показа Музея на сглобката: Няма да позволим да се подмени историята. ППДБ бяха 9 месеца всеки ден с ДПС (ВИДЕО)

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски събра медиите в кабинета си в Народното събрание, обособен като Музей на сглобката.

"Заповядайте да видите много неща, които знаете. Не се отричаме от всички законопроекти, които свършихме за България. Гордеем се с тях. Приехме заедно Конституцията на България, може би заедно се отричат. Отново бяхме заедно, когато защитавахме Украйна. Сигурно и от това се отричат", започна Пеевски.

"Предполагам познавате любителите на турско кафе. Разговаряхме заедно с президента на Украйна. Може би и от това се отричат", продължи той и показа снимки от времето, когато са обсъждали конституционната реформа, както и есемесите помежду им.

"Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща. Тогава бяхме най-добрите и управлявахме с тях - с ГЕРБ и ППДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в кабинета на Борисов. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги как бяха на площадите и пускаха клипчета. Сега се отричат от нас и ни наричат най-лошите", заяви лидерът на ДПС-Ново начало.

"Признавам, че може би и ние сме проявили агресия на база на тяхната агресия. Извинявам се на нашите избиратели за това, ако не им се е харесало. Аз като лидер поемам тази отговорност. Те се държаха чудовищно с нашите депутати. Това, което се случва, мина всякакви граници - подменят историята", каза още той.

"Техните избирателите трябва да знаят - тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС. Не трябва да ги излъжат. Нека хората изберат и нови лица, но да решаваме нещата на политическия терен, не на терена на агресията, битките, шамарите, юмруците. Това няма да донесе нищо на България и няма да бъдем в този стил. Изборите идват, нека да видим какво доверие ще получат партиите. На Сорос агенциите им казвам едно - да правят каквито искат изследвания, но вотът ще се види, когато изборният ден приключи. Призовавам този тон да приключи. Ако те не го приключат, ще бъдат наказани от техните избиратели. Ние няма да продължим с този тон, ще бъдем позитивни в името на България", отсече Делян Пеевски.

По думите му, има много теми - цените на стоките, цените на услугите, проблемите със заплатите, бюджета. Ние ще бъдем на висотата на отговорната партия, която мисли за България.

"Ето го митичния, фамозен кабинет на Делян Пеевски, в който са били стотици пъти. Нека го види цяла България", завърши той.

