Iva Ivanova
Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС–НОВО НАЧАЛО: Честит професионален празник на българската полиция!
На Архангеловден своя професионален празник отбелязва българската полиция - служителите на реда, на които всички доверяват сигурността, спокойствието и реда за всеки град, село, за всеки дом. Тези, които са призвани да пазят границите на България и Европа.

Поздравявам всички български полицаи за всеотдайността, с която изпълняват своя дълг към държавата и обществото, за които сигурността на хората не е просто работа, а мисия!

За да имат българските полицаи сигурността да изпълняват с професионализъм и  отдаденост задълженията си, отговорност на политиците е да гарантираме развитието и модернизацията на структурите, условията на труд, сигурността на служителите на реда и техните семейства - за което винаги трябва да разчитат.

Честит празник!

