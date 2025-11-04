ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА “АПАРТАМЕНТГЕЙТ”! Вижте как ФАТМАКЪТ Цветан Цветанов поръчва бизнесмени за да им открадне мезонета с асансьор Срещу какво строителят Йордан Каназирев му прехвърля ЦЕЛИ ДВЕ лукс къщи в комплекса Пирин голф между Банско и Разлог? https://crimes.bg/vodeshha-tema/cyalata-istina-za-apartamentgeyt-vizhte-kak-fatmakat-cvetan-cvetanov-porachva-biznesmeni-za-da-im-otkradne-mezoneta-s-asansyor-3/176615 Crimes.bg

След като в предишно разследване разкрихме мръсната тайна как Цветан Цветанов се е сдобил с ексклузивния мезонет с асансьор на престижната столична ул. “Латинка” в кв. Изгрев”, идва ред да разкажем цялата схема около зловещото изнудване. Умишлено ще спестим имената на фирмата и нейните собственици, макар да са достатъчно известни, т.к. те пострадаха достатъчно и още плащат цената на това срещу тях да се изправи една от най-зловещите и мракобесни фигури в новата ни история. Без преувеличение, след като някогашният разносвач на папки в МВР и кадър на Държавна сигурност се доближава до тях, животът им не е същият, а болката и щетите, които преживяват не само в обществен, но и в човешки план, нямат аналог.

Истината е, че не благодарение на тъщата, както документално се оправда през 2019 г., а на рекетьорските му прийоми и злоупотреби с власт, собствениците на фирмата-строител са били принудени силово да харижат прословутия апартамент на Цецо Ухото, както е по-познат той. Припомняме, че информация, която сме готови да потвърдим пред съд сочи, че предприемачите били подготвяли въпросния имот за дом на първородния си син и с много любов изкусурявали детайлите по него, надявайки се един ден там да растат внуците им. Довършителни работи по последна мода, скъпи материали и прословутия вътрешен асансьор са само малка част от срамната история.

След като научава за съществуването на атрактивния обект, Цветанов си уредил среща с единия от собствениците и в прав текст поискал да му бъде прехвърлен. Ако последвал отказ - фирмата я чакала полицейска разправа, данъчни проверки и дори затвор за притежателите й. Бившият МВР-шеф не пропуснал да намекне и че жена му Деси е висш служител в ДАНС. Всичко това се случило във времена, когато арестите бяха пълни с хора, които по един или друг начин са паднали на мушката му. За да не бъдат следващите опандизени, строителите се съгласили да изповядат сделката.

Механизмът по придобиване на злополучния мезонет в сграда “Летера” е още по-зловещ. Бивши негови съпартийци твърдят, че Цв. Цв. месец по-рано разпоредил на бившите си подчинени в МВР да стартират разработка срещу строителните магнати и да въвлекат РДНСК, както и Столична община. Противното мероприятие накрая се увенчава с гнусен пасквил, годен за прокурорска проверка и задържане по неотложност.

Седмица по-късно, на 08 юни 2018 г. като председател на парламентарната вътрешна комисия, Цветан Цветанов изпраща писмо до тогавашния кмет Йорданка Фандъкова, в което иска от нея да направи проверка на небостъргача, който дружеството строи на улицата срещу бившия Японски хотел, след което да му докладва резултатите. На 12 юни той прави сделката с предприемачите.

Проверката де юре е поискана в сигнал на Инициативен комитет “Лозенец”, който от години се бори срещу високата 120 метра сграда, никнеща в квартала. Дефакто, призивът им ловко е използван да обслужи личния, тежко корупционен интерес на сатрапа. Бившият главен архитект на София Здравко Здравков, срещу когото физкултурникът Цецо също е събрал солидна папка с компромати, пък е принуден да обяви пред медиите, че шефовете на въпросната фирма са му изпращали заплашителни смс-и. Накратко - хората са “сготвени” скоропостижно.

Скандалът “Апартаментгейт” обаче гръмва публично след като започва от разследване на Антикорупционния фонд и “Свободна Европа”, които разкриха как апартамент от над 200 кв. м. с частен “ВИП асансьор” е заменен от фирмата срещу два апартамента на Цветанов и доплащане 100 000 лв. или общо 387 438,8 лв. Това прави по 630 евро на кв. м. площ и е четирикратно по-малко от пазарните цени в този район.

Проучване на “Биволъ” пък разкрива, че в един и същи ден – 12.06.2018 този апартамент е прехвърлен от собствениците на друга притежавана от тях компания за 560 000 лв. След това тя прави заменка с Цветанов срещу два негови апартамента. Заменените имоти веднага (в същия ден) са продадени бившия IT специалист Симеон Велков, който скоропостижно бива трудоустроен в РВД, най-вероятно за да “слушка и папка”. Той плаща на Цветанов за имотите на ул. Елемаг в кв. “Лозенец” 470 000 лв.

Според “Биволь”, обяснението за тези странни имотни врътки с поне един ясен бенефициент – Цветан Цветанов е, че след като той е натиснал Фандъкова (а според нашите източници - и МВР) да проверяват строителите, те спешно са потърсили извънинституционално решение на техните проблеми и са го намерили в тази сделка.

Изнудване, фаворитизъм, или и двете, но в такава сделка няма как да няма скрита цена, обобщават медиите в серия публикации, свързани с “Арартаментгейт”.

Не по-малко любопитство предизвикват други две сделки в елитния комплекс “Пирин голф”. Една от тях формално е притежание на любимия Цветанов бард и сътрапезник Веселин Маринов. Този безспорно талантлив човек бе принуден от авера си да окарикатури МВР, изпявайки комичната честушка “Нашата полиция ни пази”, но това ще бъде тема на отделен материал. Докато пеят и пият, Цветанов използва Маринов за параван на друга своя придобивка, чиято стойност няма как да обясни публично. Медиите в Югозапада преди години пикаха, че Цв. Цв. често е забелязван да посещава две жилища в комплекса Пирин голф между Банско и Разлог. По признание на неговия инвеститор Йордан Каназирев в пресата, със сигурност поне единият имот е на близкия му певец Веселин Маринов. Ако се вярва на местните хора и на бивши съпартийци от ГЕРБ обаче, реално може и двата да са на Цветанов.

Самият предприемач е правил нееднократно и при това демонстративно компания на бившия втори човек в ГЕРБ, заедно с друг герой от този край – също строителен бос. Тримата често са забелязвани да се веселят и да прекарват хубаво време заедно, независимо дали по белите писти на Банско или на зелената морава на и около голф игрището в съседство.

Крепката дружба има доста дебела корупционна сянка, пишат регионални и столични издания. На Каназирев му е дадена тлъста поръчка в София, където той потрошава много държавни и общински милиони, а изпълнението е толкова калпаво, че предизвиква първия по рода си скандал за некачествен ремонт в центъра на столицата. Мощният гръб на Цветанов обаче не позволява той да бъде разследван за безстопанственост и присвояване на публични средства.

Каназирев е собственик, освен на Пирин голф, също и на фалиралия заради дългове от 38 000 000 евро – 75 000 000 лева строителен гигант Балканстрой. В София той се прочу с опита си да пробие в пътното изграждане. Така направи обекта си на ъгъла на ул. Георги Софийски и бул. Ив. Е. Гешов, че веднъж отворен, се наложи да бъде затворен за доработване. Фирмата влезе като подизпълнител и при втората линия на метрото. Ала през май 2016 г. официално беше обявена в несъстоятелност. Това обаче не му попречи да продължи да участва в двата консорциума, които правят т.нар. Воден цикъл на Банско. За него бяха отпуснати веднъж 89 400 000 лв., а втори път 33 170 034,99 лв., при това от еврофондовете, от кабинетите, където Цветанов беше вицепремиер.

При работата по първия етап, дали поради неумение на строителя или поради надценяване на силите му, Банско остана разкопано четири зими за ужас на инвеститорите в неговия туризъм. Не е случайно, че през последните два сезона, последвали мощните разкопки, курортът бележи отстъпление и спад на посетителите – много чужди гости отказаха да приемат калищата като атракция, простряна на 25 улици. Такъв мащаб би бил заплашителен за милионна София, а за 200 пъти по-малкото Банско си беше чист ужас. На всичкото отгоре, на обекта загина и работник, за когото после се оказа, че нямал трудов договор.

Явно открадването и/или потрошаването на стотици милиони левове публичен ресурс си има своята цена и тя е харизването на две примиум къщи в “Пирин голф” на Цецо Крадѐцо, както е другият прякор на тази едновременно зловеща и комична фигура с особена форма на главата.

Източник: crimesbg.com