ВОДЕЩИ ТЕМИ

Чистка в НАГ: Васил Терзиев побесня, връща Народния съд

https://crimes.bg/vodeshha-tema/chistka-v-nag-vasil-terziev-pobesnya-vrashta-narodniya-sad-3/176854 Crimes.bg
Iva Ivanova
28
Чистка в НАГ: Васил Терзиев побесня, връща Народния съд
Iva Ivanova
28

 

Васил Терзиев „уволни“ със СМС от Рио де Жанейро главния архитект на София Богдана Панайотова, за чиято почтеност единствен гарантира само преди половин година. Докато кризата с боклука в столицата всеки ден се задълбочава и разраства, кметът на София и ресорният му заместник, отговорен за конкретния ресор, са в Бразилия – откъдето гордо обявиха, че получават награди за „здрави градове и силни общности“. Градът ни гние, а общностите в институциите, за които е отговорен кметът на София Васил Терзиев, биват подложени на чистки, виждани последно по времето на мракобесния режим в комунистическа България.

Точно две години от началото на своя мандат Терзиев оправда всички страхове на столичани – той ръководи града без каквато и да било експертиза, без подготвен екип и чрез налагане за еднолични решения, които обикновено завършват катастрофално – потърпевши са жителите на София.

Явно осъзнавайки своето безсилие „добрият и възпитан кмет“ е разпоредил незабавно да бъдат извършени насилствени чистки в НАГ – едновременно с искането за обезглавяване на главния архитект на София, докато самата Панайотова е в болница. „Кръвта вода не става“, коментират шокирани служители на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, които буквално са гонени по коридорите на институцията.

Сред освободените до момента са Директорът на “Общински строителен контрол” арх. Божидар Касабов, на прицел е и административния директор на НАГ Иван Колев, началник отдел в дирекция "Териториално планиране“. В знак на солидарност с тях директорът на Дирекция “Монторинг и контрол” е подготвил оставката си. Това е дирекцията, която осигури публикуването на информация за дейността на НАГ и всички актове на централната администрация и районите.

По информация на Tribune уволнените и заплашените от уволнение са били подложени на репресии, каквито свидетели сравняват със съвременен Народен съд. Архитект Касабов буквало е бил „разстрелян“ пред кабинета си от непозната жена, която го е причакала. На въпрос по какъв повод е там, тя размахала бадж и заявила, че е там, за да „му вземе главата“, връчвайки му заповед за уволнение. Административният директор Иван Колев буквално е бил гонен по коридорите със същата заповед, но е бил по-бърз от палачите си и е избягал от сградата. Колкото и невероятно да звучи – така управлява Васил Терзиев, известен като внук на високопоставен служител на „Държавна сигурност“. „Наблюдаваме на живо Народния съд на 01.02.1945 година – изкарват те и те стрелят в гърба, с ръце на тила. Васил Терзиев е новият Вълко Червенков. Заплашиха ни, че утре „идват за още“, пише свидетел на случилото се в НАГ.

Именно НАГ е причината за поисканата оставка на главния архитект на София Богдана Панайотова, която е завила несъгласието си с новата структура и числеността на НАГ в новата общинската администрация, подготвена от кмета Васил Терзиев.  Бесен от това, че някой има смелостта да оспорва едноличните му решения, кметът на София в момента налага подчинение – чрез репресия и страх.

На 4 ноември главният архитект на София арх. Богдана Панайотова е изпратила до Комисията по архитектура мотивирано становище срещу новата структура на Направление архитектура и градоустройство. 

В него тя изтъква, че реформата орязва звената под нейно ръководство от 165 на 91 души. Това е под минимума нужни хора за нормална работа по ЗУТ, прехвърля ключови правомощия към ново политическо направление в противоречие със закона и изважда „ГИС–София“ от нейно подчинение, въпреки че именно то поддържа градските дигитални регистри.

Само ден по-късно Васил Терзиев поиска оставката ѝ и публикува статус, в който обясни, че има „различни виждания“ и че иска „по-компактна, визионерска администрация“. Така той на практика потвърди точно това, за което Панайотова предупреждава. Новата структура ще измести професионалното ръководство с политическо и ще концентрира градоустройството под пряк контрол на кмета.

Тодор Митов

Източник: 19min.media

Още от ВОДЕЩИ ТЕМИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.