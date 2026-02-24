БОЛЕН НАРКОМАН! Медицинският отпадък Николай Бареков се лута неадекватен по пижама, халюцинира убийства и участва в безпаметни оргии с отрепки от всякакъв пол (жестоки разкрития) Проваленият политик и журналист няма дъно в своето падение! https://crimes.bg/vodeshha-tema/bolen-narkoman-medicinskiyat-otpadak-nikolay-barekov-se-luta-neadekvaten-po-pizhama-halyucinira-ubiystva-i-uchastva-v-bezpametni-orgii-s-otrepki-ot-vsyakakav-pol-zhestoki-razkritiya-3/185760 Crimes.bg

Николай Бареков напоследък пак изплува отнякъде, за да хвърля запазената си марка от лъжи и заблуди на българския народ. Преди повече от десетилетие той излъга хората, окраде ги и избяга в Брюксел. Без капка срам сега отново се връща на "бял кон".

В последните дни известният в обществото като болен наркоман Бареков е изпаднал в истински психосоматичен пристъп. Трилърът в Петрохан в съчетание със солидна доза амфетамини са отключили у него параноята, че той е следващият.

Всяка сутрин, надрусан до козирката, безработният Ники слизал пред блока си, за да проверява дали има бомба под колата му. Съседите му са категорични, че по-жалка гледка не са виждали. Един видимо неадекватен възрастен мъж, прехвърлил 50-те, се разхождал по пижама из квартала и говорел как ще бъде убит.

"Този човек е изцяло полудял. Става ми тъжно, когато се сетя как водеше сутрешния блок в национален ефир, а сега не може връзките на обувките да си върже без да залитне. Очевидно за всички в квартала е, че е на тежки наркотици и оправия няма.", разкрива очевидец на фиаското на Барека, пожелал да запази анонимност от съобразения за сигурност, защото бившият евродепутат е не само пропаднал морално, но и много отмъстителен.

Бареков и жена му Мария Календерска били на черешата почти всяка вечер. Именно любовта към наркотиците, алкохола и сексуалните оргии ги събраха. От дома им се чували всевъзможни крясъци и викове на екстаз, неадекватни писъци и всякакви други щуротии.

Говори се, че оргиите са били многочленни. В състояние на наркотичен транс Бареков изобщо не гледал къде и в кого си го вкарва. В някои случаи се озовавал върху мъже и на сутринта изобщо не помнел какви ги е вършил. В същото време на дивана до него по четирима-петима се изреждали на пияната му и надрусана жена.

Провалите на Николай Бареков във всичко, с което се захване, го докараха дотук. Още като журналист стана известен като пропаднал чалгаджия, попаднал случайно в Би Ти Ви. Кючеците му по масите от годините, в които все още не беше известен, се помнят и до днес. Още тогава е бил подвластен на забранени субстанции, което с времето го превърна в мекотелото, което е днес.

Влизайки в политиката преди 15 години, Барека тотално се отдаде на дрогата и алкохола. Тогава се кълнеше как ще върне България на българския народ, но в крайна сметка излъга всички. Участва в кражбата на КТБ, а след изборите през 2014 г. предаде избирателите си, когато стана евродепутат и избяга в Брюксел да лапа огромна заплата от 15 000 евро + солидни бонуси, докато хората, гласували за него, останаха тук да мизерстват.

Изшмърка парите от Брюксел и се върна в България бос и гол като пушка. Тогава опита да се върне в телевизията, но стана за резил отново.

След като толкова много години говореше срещу турците, преди 2 години Ники показа за пореден път какъв плазмодий е и пристана на Ахмед Доган. Обикаляше страната, за да му лиже подметките публично. Достойнство от един заклет наркоман няма как да се търси, разбира се.

В крайна сметка дрогата е изпържила мозъка на Бареков до такава степен, че той е започнал да халюцинира. Гостуванията му при Мартин Карбовски доказват, че този човек с годините се е превърнал от обикновен лъжец в психично болен измамник.

Най-голямата болка на Николай е свързана с факта, че парите вече не достигат, за да се сдобива с промишлените количества амфетамини, които го поддържат с изпит мозък. Затова сега е подел кампания да лиже нови подметки, тези на Румен Радев. Още преди няколко години Бареков напираше да влезе в екипа му, но удари на камък, Той обаче е опериран от срам и затова към днешна дата се е хванал като удавник за сламка към идеята "Радев", само дето бившият президент не се сеща за неговото съществуване. Ники го "обслужва" политически безплатно.

Източник: crimesbg.com