Боби Михайлов в кома

Героят от САЩ`94 и доскорошен президент на БФС Борислав Михайлов бере душа интубиран и в медикаментозна кома в столичната болница „Токуда”. Това разкриват близки до Боби и лечебното заведение. 62-годишният бивш вратар беше приет по спешност през уикенда, след като получи инсулт. А преди това се обадила и цирозата.

Състоянието на Боби се влошило рязко в края на последната седмица, разправят негови близки. Това станало дни след 50-ия рожден ден на съпругата му Мария Петрова. Както вече стана ясно, тържеството се състоя на 15 ноември във Военния клуб. Масрафът излязъл над 100 000 лева, а Михайлов по този повод се поотпуснал. Пил доста въпреки забраната от лекарите, наложена му още миналата година.

Няма и седмица след това Боби получил първите симптоми, че цирозата пак се обажда. И то при положение че доскоро изследванията му уж били по-добри. Катурнал се на легло, а болките били съпроводени с гадене, повръщане и силно главоболие. Накрая получил инсулт и го закарали в „Токуда“. Не можел да се движи, говорел едва-едва.

Наложило се медиците да го интубират. Понеже изпитвал жестоки болки, трябвало да го поставят в медикаментозна кома. В момента близките му се молят да прескочи трапа.

Печалната новина е, че от няколко месеца насам Борислав Михайлов пак е започнал да надига чашката. А в началото на година въобще беше престанал да пие, след като мина лечение в две специализирани клиники - първо в Швейцария, а после в Турция. Карал само на вода с лимон, споделят негови близки. Някъде през април и май обаче взел да си позволява по една-две чаши водка, но само вечер.

Окончателно се хързулнал пак надолу по време на лятната почивка с жена си Мария Петрова в Сен Тропе. Двамата изкарали там цял месец. Гостували на яхтата на оръжейния търговец и бивш висаджия Кирил Кленовски, известен още като Киро Парахода. Плавателният му съд бил един от най-скъпите в баровския курорт (тези дни Парахода се прочу с това, че си купи държавния вертолет МИ-8 за 2 милиона лева, а преди това сложи ръка на летището в Горна Оряховица). На борда Боби и Мария били в семейната компания на Кленовски, която включвала и жената на Парахода - манекенката от „Визаж" Станимира Колева.

В Сен Тропе Боби първо почнал да прекалява сериозно с бялото вино, а след това и с уиски и водка. Очевидци от България разказват, че са го виждали да се клатушка привечер, докато се разхождали по крайбрежната улица на баровския курорт. До него Мария имала вид на видяла се в чудо съпруга, която не знае какво да прави с вироглавия си мъж. Така я карал и досега и накрая белята станала.

Още докато беше президент на БФС, капитанът на Пеневата чета изглеждаше в очевидно влошено състояние. На конгреса на 15 март 2024 г., когато сдаде поста, Михайлов се появи жълт-зелен. Прочете си словото, подаде оставка и се скри. Беше се довлякъл до този хал, след като години преди това взел да пие още от преди обед. Лекарите му бяха казали, че по този начин няма да изкара дълго време. Михайлов уж взе мерки и замина на лечение в елитна специализирана клиника за алкохолици и токсикомани в Швейцарските Алпи.

Там изкара почти месец терапевтичен курс, който заедно с хотелското настаняване струвал 180 000 швейцарски франка, което е почти същият брой в евро. Лечебното заведение било специализирано в борбата с пиянството, както и пряко свързаните с него влошено хранене, поведенчески зависимости и разрушаване на семейния живот. Тогава се говореше, че като шеф на специализирана футболна комисия в УЕФА, Боли има направена застраховка в Швейцария и ползвал някаква отстъпка в скъпото лечение. А самата европейска централа имала връзка с въпросната клиника, където изпращала на лечение всички футболни началници с подобен проблем като Боби. После ходил да се лекува в подобна болница в Турция.

В резултат на това Михайлов наистина спрял пиенето за близо година. Започнал да води по-здравословен начин на живот, ходел редовно да се разхожда, както и много пъти на лов през есента на 2024 г. От едното от ловните стопанства свидетелстват, че за разлика от останалите авджии, Боби не близвал.

Но след това пак му отпуснал края, не помогнали нито настояванията на Мария да се пази, нито увещанията на сина му Николай и щерката Бисера. Отделно от това покрай алкохолизма развил и други заболявания освен цирозата. Както е известно, употребата на алкохол води до панкреатит, чернодробни проблеми, високо кръвно, увреждане на сърдечния мускул или стомашна язва. Нарушава имунната система и води до недостиг на витамини, в по-тежките случаи се стига до увреждане на нервите и мозъка. Боби трябвало да мине пълен курс на лечение на някои от въпросните заболявания, но дали се е подложил на такъв, или е продължил да я кара през просото, това само той и близките му знаят.

Михайлов се пропи здравата преди около 20 години, когато го избраха за президент на БФС на мястото на друг известен пияч Иван Славков - Батето. Увлечението му към чашката се засили още повече, след като беше построена новата футболна база в „Бояна”. Там Боби се сдоби с луксозен кабинет, президентски апартамент и ресторант, който даде на сина си Николай. Покрай пиенето завъртял и любовници като секретарката си Катя плюс някои други момичета, в това число и на повикване. Чиновниците в БФС недоумяваха как е възможно това, при положение че бившият вратар разполага с една от най-очарователните и желани жени в България като Мария Петрова. Грацията пък била наясно с разгулния живот на мъжа си, но нямала какво да направи. Опитите й да го спре поне от алкохола също ударили на камък. Не помогнали и увещанията на Ники Михайлов, който за разлика от баща си не пие. Днес цялото семейство пали свещи и се моли Борислав Михайлов да се оправи.

Източник: Уикенд