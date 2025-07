Благородно! Massive Attack закриха концерта си в София с рисунката на Сиана

С картина, нарисувана приживе от трагично загиналата Сиана (която беше прегазена от тир в края на м. март т.г.) закриха концерта си британските изпълнители от Massive Attack. Те бяха гвоздеят в програмата на тазгодишния Sofia Live Festival. Верни на себе си, и този път пионерите на трип-хопа отправиха силно социално послание за спиране на войната по българските пътища. Вдъхновение те почерпиха от кампанията “Нито едно дете повече”, чийто символ е точно картината, дело на зверски убитото момиченце.

За мощната подкрепа на една от най-влиятелните световни банди научихме от статус на бащата на Сиана във фейсбук. Ето какво написа той:

“…… Легендарните Massive Attack закриха концерта си в София, част отSofia Live Festival с рисунката на Сияна. Вдъхновила кампанията “Нито едно дете повече”.

Целта на кампанията е спиране на убийствата на деца по пътищата!

Благодаря ви! ❤️

The legendary Massive Attack closed their concert in Sofia, part of the Sofia Live Festival, with a drawing by Siyana — the inspiration behind the campaign “Not One More Child”.

The goal of the campaign is to stop the killing of children on the roads!

Thank you!❤️

Нито една медия не отрази това!…”

