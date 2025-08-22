СКАНДАЛ! Кого покрива ОДМВР-Бургас? Зърнена война за 2 млн.лв. ли изпрати качулки на бургаския бул. “Демокрация”?

Зърнена война в Бургас и обвинения в присвояване на селскостопанска продукция за над 2 млн.лв. най-вероятно е в основата на полицейската акция от 31 юли т.г. в Бургас, издадоха наши източници под пагон. Припомняме, че тогава униформени нахлуха в офиси на бул. “Демокрация” 63. Снимки от мястото на събитието потвърдиха новината. Там се помещават офисите на лица с инициали В. К., Л. П., Й. Й. и Г. Б. Извършени са били обиски в дружествата “Д.С.П” ООД и “Л.Д.П” ООД. Зад абревиатурите стоят имената на бизнесмени с меко казано богата биография - някогашният директор на футболен клуб “Нефтохимик” Валентин Каравълчев, Любомир Парашкевов и Георги Бодуров, както и счетоводителя на горецитираните фирми Йордан Йорданов, за когото многократно ще става дума днес.

Оглушителното мълчание на ОДМВР-Бургас и отказа им да дадат официално изявление във връзка с претърсванията още тогава направи нездраво впечатление на журналистите, отразили акцията. Днешните обвинения към разследващ полицай Пламен Михалев и към началника на разследването Златко Пеев, че разпъват полицейски чадър над лицата, срещу които има подадени сигнали и образувани досъдебни производства, засилват усещането, че шефовете на една от най-ключовите областни дирекции биха могли да са заели страна в този и без друго заплетен казус.

За да не държим в напрежение читателите относно характера на споровете, прераснали в зърнена вендета, ще се опитаме да сглобим история на база купищата копия от документи, пристигнали на редакционната ни поща.

КОЙ КОЙ Е?

Централна фигура в настоящия разказ е земеделецът Стоян Димов, управител на дружеството “АГРОРИНГ

ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 20023266, превърнало се в ябълката на раздора. 46% от капитала са собственост на Желка Тилева (за която от медийни публикации научаваме, че е майка на предприемача Николай Филипов), а останалите 44% са в ръцете на дружеството “Джей Ви Трейдинг”. По думите на самия Димов, то е формална собственост на горецитирания счетоводител Йордан Йорданов, но задкулисно се ръководело от Любомир Парашкевов, който някога бе съдружник с Филипов и в чиито офиси се проведе акцията от 31 юли 2025 г.

Около личността на Димов в последно време възникнаха няколко скандала с криминален привкус, които сме длъжни да споменем за повече контекст. Може би така ще помогнем на разследващите да изяснят кой би могъл да има интерес земеделският стопанин да се чувства притиснат.

През декември 2024 г. бургаски медии съобщиха, че е бил нападнат и пребит от неизвестни лица пред стопанството си в с. Винарско, общ. Камено. Появиха се и записи от камери, задържани бяха няколко местни лица. Половин година по-късно, в средата на м. юли 2025 г., в ОДМВР-Бургас постъпва анонимен сигнал, че е отвлечен, който в последствие бива опроверган.

ЗЪРНЕНА ВОЙНА

Като доказателство, че е жив и здрав, но за сметка на това брутално окраден от проформа съдружника си Йордан Йорданов, на 21.07.2025 г. Димов депозира сигнал в ОДМВР-Бургас за извършено престъпление.

Предмет е присвоена земеделска продукция, собственост на управляваната от него “АГРОРИНГ ИНВЕСТ“, на стойност около 2 300 000 /два милиона и триста хиляди/ лева. Говорим за зърнени култури реколта 2025: ечемик (1521,6 тона), рапица (1532,6 тона) и фуражна пшеница (1332 тона).

За периода от 22.06.2025 до 10.07.2025 г. от склада на дружеството са извозени и откраднати приблизително около 4400 тона общо, пише Димов по спешност до бургаските ченгета.

В посочения период въпросните количества зърно са били натоварени от складовата му база в с. Винарско и откарани с тежкотоварна техника (24 броя МПС-та), собственост на друг земеделец от региона - Атанас Пламенов Костадинов (по прякор Пачулака) от Карнобат, който е собственик на дружеството "АГРО ЛАЙФ-А" ЕООД. Стоката пък е закарана и прибрана в складова база “Севан” (притежание на Артур Акопян), находяща се в гр. Камено, по партидата на карнобатското ЕООД.

“Цялата тази престъпна дейност се е извършила без никакви съставени договори от името на собственика на земеделската продукция „АГРОРИНГ ИНВЕСТ“ ООД, нито дружеството е получило каквито и да било финансови средства за собствената си и отнета произведена стока”, пише Стоян Димов до местните полицаи.

Накратко - стоката е била “продадена” и натоварена с техника на Пачулака, откарана в базите на Акопян, но пари по сметките на „АГРОРИНГ ИНВЕСТ“ ООД няма. Ако МВР не се разпореди, е много вероятно всеки момент зърното да бъде натоварено на кораби и да напусне страната, убеден е жалбоподателят.

За сметка на това карнобатската "АГРО ЛАЙФ-А" по същото време и за твърде сходни количества ечемик, рапица и пшеница, е платила на друго дружество. Факт, който тя потвърждава в серия писма със засегната страна. Получателят е “Д.С.П” ЕООД, собственост на Любомир Парашкевов, който според Стоян Димов е скрит съдружник в управляваната от него земеделска компания, посредством “Джей Ви Трейдинг”, притежавано от злополучния счетоводител Йордан Йорданов. “Д.С.П” ЕООД няма законово основание са търгува със земеделски стоки, т.к не е регистрирана за тази цел. И подобна сделка е противозаконна. Но в случая виждаме как “Д.С.П.” ООД продава стока собственост на “Агроринг Инвест” на “Агро Лайф -А”, която от своя страна плаща на “Д.С.П” ООД и “Д.С.П. ООД” си прибира парите за чужда стока, разяснява Димов.

Ако и Вие започнахте да губите нишката в дългата серия преплетки на собственост и съдружия, не сте единствени. ОДМВР-Бургас явно също не може да се ориентира втори месец в ситуацията, поради което битият миналата година Стоян Димов сега рискува да бъде “изпържен” с над 2 милиона лева.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ СПОР МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ?

Юристи, до които се допитахме в хода на подготовката на настоящия материал разясниха, че деянието, което току що опитахме да опишем, е разглеждано в чл. 212, Ал 5 и чл. 203 от Наказателния кодекс, (предвиждащи до 20 години лишаване от свобода), чл. 220, разглеждащ организирана престъпна група, както и чл. 312 от НК. Те недоумяват защо ОДМВР-Бургас и по-специално “шефът” на разследването подхожда толкова лековато към казуса с откраднатата земеделска продукция, чиято стойност се изчислява на между 2 200 000 и 2 300 000. Неглижирането на пладнешкия (по думите им) обир се потвърждава и от множеството допълнителни сигнали, депозирани както от Стоян Димов, така и от търговския му пълномощник до разследващите органи (МВР и Окръжна прокуратура Бургас) по Пр.Пр № 251000-22434/ 2025г. и по ДП 284/2025 НА ОДМВР-БУРГАС, техен Nº 5374/2025. Освен за обсебване на стока, допълнителните писмени показания говорят и за фалшификация на документи, целящи да въведат органите на реда в заблуждение, че се касае за търговски спорове, а не за безогледен обир, лишаващ държавната хазна от приходи под формата на данъчни постъпления, а отрудения стопанин от така нужните средства преди предстоящите есенни агротехнически мероприятия, не сдържаха гнева си адвокатите на засегнатата страна.

За да внесем още яснота, отново ще цитираме молба, входирана от Стоян Димов в Окръжна прокуратура Бургас на 19 август т.г. Там той казва:

“….. Установено в производството е , че стоката е натоварена на автомобилен транспорт, изпратен и осигурен от “Агро Лайф-А” ЕООД, ЕИК 204005931, който я е фактурирал и я е предал на съхранение в СКЛАД В ГР .КАМЕНО на фирма СЕВАН-ООД,ЕИК 812077560, АДРЕС гр. Бургас, бул./ул. Захари Стоянов Nº 89. Това обаче е нашата стока и ние не сме я продавали на никого и тази стока е останала като наша собственост - на “АГРОРИНГ ИНВЕСТ” ООД , ЕИК в ТРРЮЛНЦ 200232666. Тези 3 вида зърно са предмет на престъпление. Общата стойност на тази стока по нашите нетни продажни цени е 2 200 000 лв. и не ни е платена, а не се намира в наше държане, а в държане на : “СЕВАН” ООД, ЕИК 812077560, адрес гр. Бургас, бул./ул. Захари Стоянов Nº 89, който не е станал обаче неин собственик. Налице са продажби от несобственик, при които за нито един от веригата продавачи/купувачи не е възникнало право на собственост….”

Междувременно в играта се включва още едно лице. Появата му най-вероятно е обусловена от факта, че на счетоводителя Йордан Йорданов са му отнети провомощията да представлява “АГРОРИНГ” ЕООД пред приходната администрация.

“…… Докато цял месец вече течеше проверка и събиране на доказателства по ДП 257/2025г., групата от лица осъществяващи престъпната дейност промени начина на извършване на деянията и включи във веригата от доставки още едно лице - “Агро Мар 25” ЕООД ЕИК 147035646 с управител Мартин Семерджиев, също приближен на Любомир Парашкевов……”, пише Димов.

“…. Нито една от тези фирми не е купила и платила стоката от нас като собственик и производител на това зърно. Схемата от м. юли стана възможна поради липса на адекватна и бърза работа от страна на разследващия полицай Пламен Михалев, който не предприе навременни и адекватни мерки по разследване и осуетяване на престъпните действия на лицата и това им позволи да продължат да маскират дейността си и да създават привидно документи за да прикриват следите си…”, хвърля земеделецът камъни в градината на ОДМВР-Бургас.

Той си е направил труда да разкаже на бургаските ченгета какъв е точният механизъм, по който е финализирана измамата:

“……. Така се оказа, че “Агро Мар 25” ЕООД, без да сме му издавали фактури и договори и други документи за търговска продажба, е декларирало сделки уж осъществени между представляваното от мен дружество “Агроринг Инвест”ООД и “Агро Мар 25” ЕООД. Сделките са отразени от “Агро Мар 25” ЕООД с тип на документ 09 - Протокол или друг документ, съответно на 30.07.2025г . Протокол 1 със сума в размер на 424086.20 лв. ( ДО - данъчна основа) и ДДС в размер на 84 817.24 лв., на 31.07.2025г. Протокол 2 със сума в размер на 1 096 116.80 лв . (ДО - данъчна основа) и ДДС в размер на 219 243.36 лв . и на на 31.07.2025г . Протокол 3, отразена сума в размер на 88 149.80 лв . (ДО - данъчна основа) и ДДС в размер на 17629.92 лв. Представляваното от мен дружество “Агроринг Инвест” ООД никога не е осъществявало каквито и да е сделки, било то облагаеми, необлагаеми и т.н. с въпросното дружество “Агро Мар 25” ЕООД ЕИК 147035646, като нашия управител дори не познава управителя на втората посочена фирма. Вероятно се касае за измама в особено големи размери с участието на мним контрагент….”

От получените в редакцията факсимилета от електронни писма научаваме, че най-вероятно Мартин Семерджиев от поща [email protected] на 13 август 2025 г. в 18:05 изпраща писмо до Стоян Димов, за да докаже, че между двамата тече търговска кореспонденция. Ето какво пише лицето, за което окраденият стопанин има всички основания да вярва, че е Семерджиев (запазваме автентичния правопис и пунктуация):

“….Бай Стояне, или Господин Димов,

Вече не знам как да се обръщам към теб. Звънях ти десетки пъти, идвах във Винарско и на 14.07.25 г и на 15.07, и още веднъж, но теб все те нямаше. Някакви охранители бяха там и никой не пускаха. Звънях и на Йордан, но той ми каза, че няма нищо общо с фирмата. Писах ти на мейла - никой не ми отговори. Добре, че проверих, че имейлът е сменен. С теб нали си имаме уговорки. Издай ми фактурите. Твоето съм го заделил, кажи само как да ти го дам. Ако искаш прати пак сина си. Кажи ми ще продължаваме ли да работим? То пшеницата се оттече, ама за сльногледа има време. Не зная, зависи ли вече нещо от теб и на какво да се надявам - заради теб тръгнах по този път, а сега се оказа, че аз съм прекараният. Моля те, поне ми издай фактурите за ечемика, пшеницата и рапицата.

Поздрави: Марти…”

На което Димов изпраща почти светкавичен отговор, гласящ:

“….. До лицето изпратило посоченото горе писмо представящо се с малко име /Марти/, в качеството ми на управител на “АГРОРИНГ ИНВЕСТ” ООД и във връзка с дейността на управляваното от мен дружество не Ви познавам и не познавам лице с име Марти.В изпратения от вас мейл под формата на електронна поща твърдите, че ме познавате, като се обръщате към мен с малко име и се обръщате към мен с лична форма /ТИ/, което очевидно цели да въведете в заблуда читателя за наши близки отношения. Нито Ви познавам, нито съм разговарял с вас на каквато и да е тема под каквато и да било форма…… (….)…. Ако въпреки това продължавате да твърдите, че под някаква форма сте придобили наша земеделска продукция собственост на “АГРОРИНГ ИНВЕСТ-ООД” и претендирате издаване на фактури от нашето дружество, най-учтиво Ви каним да ни уведомите по какъв начин сте придобили тази стока, въз основа на какви документи, от кое дружество или физическо лице сте я придобил. С тази информация ще помогнете за разкриването на обективната истина, тъй като тази стока е предмет на престъпление и е обект на разследване. Колкото до въведени твърдения за опит от ваша страна да се свържете с мен безуспешно, за ваши посещения в склад в село Винарско на конкретни дати, същите не отговарят на истината, подобно на целия Ви мейл.

Стоян Димов

(Подписва с КЕП по реда на Закона за електронните

документи и електронните удостоверителни услуги)…..”

Воден от убеждението, че зад противозаконното отнемане на земеделската му продукция стои не друг, а дружеството “Д.С.П” ООД, в чиито офиси се проведе акцията на 31 юли т.г., два дни по-рано Стоян Димов изпраща покана до собственика Любомир Парашкевов да му бъде изплатено зърното по издадена от него проформа фактура. На което от офиса на “Д.С.П” ООД отговарят категорично:

“….. Господин Димов,

Не можем да си обясним Вашата покана да предприем действия по заплащане на земеделската продукция собственост на „ АГРОРИНГ ИНВЕСТ” ООД на пазарни цени към днешна дата , както следва:

- Ечемик - 1519,16 тона по 338лв/тон

- Пшеница - 1368,02 тона по 385лв/тон

- Рапица - 1409,96 тона по 885лв/тон и да заплатим по

проформа фактура Nº 1/28.07.2025г. сумата от 2287978.38 лв.

Ha първо място, както добре знаете, с „Агроринг инвест" ООД от години имахме трайно изградени търговски отношения, които Вие по непонятни за нас причини рязко прекратихте през м. юли. На второ място, г-н Йорданов вече ни е уведомил, че са му оттеглени всякакви пьлномощия от Вас като законен представител на „Агроринг инвест” ООД и след тази дата на “Д.С.П."ООД не са издавани каквито и да фактури или трговски документи от името на „Агроринг инвест" ООД.На трето място, „Д.С.П” ООД не е закупувало твърдените от Вас количества от сочените видове стоки, поради което и издадената от Вас проформа фактура е без основание и предмет. На четвърто място, ще Ви помолим да се въздържате от заплахи от типа: „Ако не предприемете действията за които сте поканен ще предприема всички действия по закон включително сигнализиране на правоохранителните органи срещу лицата замесени в случая", тъй като ако се замесят правоохранителните органи, най-вероятно действията им няма да бъдат насочени към нас, а към Вас. Съветваме Ви да се консултирате с новоупълномощените си адвокати за разпоредбите на чл.146 от НК и чл.286 от НК, тъй като Вие лично носите отговорност за сторените от Вас действия и подписани документи….”

Чия, в края на краищата, е противозаконно отнетата от Стоян Димов земеделска продукция, би могло да се докаже, ако ченгетата бяха влезли своевременно и по неотложност в складовете на Артур Акопян, който стои зад един от ключовите експортьори “Севан”, както и ако бяха взели проби от тежките МПС-та на карнобатлията Атанас Пламенов Костадинов-Пачулака, които прочее според юристи вече трябваше да бъдат иззети до приключване на разследването. От получените документи не оставаме с впечатление гореспоменатите аграрни босове да са били разпитвани. С тях текат меко казано лежерни разговори и то от страна на засегнатия производител, но не и на отговорните за разкриването на истината институции. Бившият служител (с отнети права) на “Агроринг” Йордан Йорданов също по настоящем е на свобода. Може би защото от областната полицейска дирекция се притесняват, че при евентуален негов арест той би могъл да произнесе някои доста неудобни за споменаване имена, в т.ч и на висши бургаски полицаи, предполагат наблюдаващи зърнената сага.

Докато ОДМВР-Бургас се разбуди от сладкия си сън, на бай Стоян му остава да се чуди откъде да намери пари за есенната сеитба, след като най-вероятно ще пие една студена вода за присвоените над 2 млн.лв. за произведената с честен труд продукция, отлежаваща в силозите на “Севан”.

Той си спомня как навремето, през вече далечните 1998-1999 г., са му разказвали за досъдебно производство в Бургас, в чиито корици отлежавал сигнал за крупна измама от страна на дружество-предшественик на “Д.С.П” на Парашкевов, спрямо компанията “Нафта Трейдинг”, зад която стоял бащата на Валентин Златев. Споменава и за друг казус, отново с абревиатура “Д.С.П”, но този път АД (в която се говорело, че скрит съдружник е Васил Божков), която “изпържва” голяма родна банка.

“Сега дойде и моят ред”, с болка въздъхва героят на днешния разказ.

Редакцията ще продължи да следи случая.

Източник: crimesbg.com