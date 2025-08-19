Опитен криминалист: Убийството в Първомай не е заради обир, има личен мотив

Засилено полицейско присъствие и масирани проверки бяха извършени вчера в Студентски град в столицата. По непотвърдена към момента информация на bTV, именно там е задържан заподозреният за жестокото убийство на 44-годишна жена в Първомай.



Тялото на жената беше открито от 18-годишния ѝ син в дома им, като според разследващите става въпрос за тежко криминално престъпление, извършено с особена жестокост.



Часове след сигнала, криминалистите работят по няколко основни версии. Една от тях е, че убиецът е познавал жертвата.



"Едва ли става въпрос за обир. Действията говорят за личен мотив и преднамерена жестокост“, коментира криминалистът Иван Савов.



По думите му обстоятелствата около бягството на заподозрения в Студентски град подсказват за предварително обмисляне на действията. Въпреки това фактът, че мъжът е заснет от камери в Първомай, сочи, че той не е бил достатъчно подготвен да избегне разкриване.



"Става въпрос вероятно за млад човек, воден повече от емоции, отколкото от хладнокръвно планиране“, допълни Савов.



Задържаният може да е имал лични отношения с дъщерята на жертвата. Все още обаче от МВР не са направили официално изявление по случая.



Разследващите извършиха оглед и претърсване в жилището на жертвата, като действията на криминалистите продължиха с часове.



"При подобни случаи няма ограничение във времето за оглед. Продължава се толкова, колкото е необходимо, за да се изяснят всички факти и да се съберат доказателства“, обясни още Савов.



Не се изключва и версия, макар и малко вероятна според експертите, че престъплението може да е свързано с работата на съпруга на жертвата, бивш полицай.



"В последните десетилетия има редица случаи, при които служители на МВР или техни близки стават обект на атаки – от палежи и вандализъм до физическа разправа“, заяви криминалистът.



Очаква се в следващите часове МВР да излезе с официална информация за задържането на заподозрения и напредъка по разследването.

