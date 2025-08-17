Рокерите от „Хелс Ейнджълс“ палели ниви на земеделци и заграбвали имоти в болница През 2018 г. разследвали босовете на мотоклуба Емо Черния и Миро Пашата за убийството на Петър Христов https://crimes.bg/kriminalno/rokerite-ot-hels-eyndzhals-paleli-nivi-na-zemedelci-i-zagrabvali-imoti-v-bolnica-4/170357 Crimes.bg

Тарторите на рокерската банда „Хелс Ейнджълс“ в България Емил Йорданов – Емо Черния и Мирослав Пашов – Миро Пашата са били разследвани от МВР през 2018 г. като замесени в поръчковото убийство на крупния търновски бизнесмен Петър Христов, който беше застрелян с 5 куршума от наемен убиец пред строяща се бизнес сграда на столичния бул. „България“.

Преди седмица Емо Черния и Миро Пашата заедно с още 12 членове от българския клон на международния рокерски мотоклуб „Хелс Ейнджълс“ („Ангелите на ада“) бяха зрелищно арестувани при мащабна спецоперация на ГДБОП, поведена във Велико Търново, София, Русе, Монтана, Варна и Горна Оряховица с участието на над 140 антимафиоти. Впоследствие прокуратурата обвини Черния и Пашата и още трима от бандата им в десетки извършени престъпления – рекет, побои, изнудвания и грабежи. Според обвинението рекетьорската група е действала от 2014 г., а сред високопоставените в йерархията е 67-годишният датчанин Бесльов Карстен, който живее в България от няколко години и е с основна заслуга международната рокерска банда „Хелс Ейнджълс" да приеме като свои членове българите. Твърди се, че Карстен се е установил у нас през 2019 г., след като преди това е пребивавал в Нидерландия, но там е бил разследван от полицията като замесен в международен трафик на дрога.

През пролетта на 2019-а съдът в Нидерландия забрани дейността на „Хелс Ейнджълс“ заради системни прояви на насилие, застрашаващи обществения ред и върховенството на закона.

„Датчанинът Бесльов Карстен е разследван за трафик и търговия на наркотици и в България заедно с Найден Найденов, който е ръководел продажбата на кокаин, марихуана и екстази във Велико Търново и региона под шапката на Емо Черния и Миро Пашата", твърди столичен антимафиот.

Рокерската банда „Хелс Ейнджълс“ в България обаче попада на мушката на ГДБОП не заради трафик и търговия с дрога, а заради повсеместен рекет над фермери и земеделци които насилствено били притискани от мутрите на Емо Черния и Миро Пашата да застраховат нивите си и да сключват договори за охрана с дружеството „Импайър секюрити груп“. То е собственост на съпругите им Вяра Стефанова и Надя Пашова заради криминалното минало и стари осъдителни присъди на босовете на българското подразделение на „Хелс Ейнджълс“, което не им позволява да развиват охранителна дейност.

„Десетки собственици на ниви насилствено са принуждавани да плащат на „Импайър секюрити груп“, а който откаже, му палят масивите. Последният такъв случай е отпреди по-малко от месец – нива със 150 декара узряла пшеница в землището на село Горни Цибър край Монтана беше умишлено изпепелена, след като зърнопроизводителят се отказа от услугите на охранителната фирма на Черния и Пашата.

Който откаже да плати, става жертва на пожар и реколтата му бива унищожена. Освен за охрана от „Импайър секюрити груп“ принуждават земеделците да застраховат продукцията си срещу градушки и природни бедствия, но при инцидент и настъпило събитие никога не плащат обезщетения.

Има над 50 постъпили сигнала от земеделци от Велико Търново, Монтана, Козлодуй и Горна Оряховица срещу Черния и Пашата. Никой обаче не желае да свидетелства открито срещу бандата от страх за здравето и живота си“, признава източник от прокуратурата.

Твърди се, че Емил Йорданов и Мирослав Пашов са замесени и в множество случаи на насилствено отнети имоти във Велико Търново и региона от длъжници на свързано с тях дружество за бързи кредити. „Има данни, че Черния и Пашата са забъркани в имотни измами съвместно с нотариуси и медицински лица от Многопрофилната окръжна болница „Стефан Черкезов във Велико Търново, която годишно обслужва по над 200 000 пациенти от Северозападна България. Болницата има договор за охрана с „Импайър секюрити груп“. След настъпила смърт на възрастни пациенти в болницата се оказва, че в последните си земни дни те са прехвърляли свои имоти на подставени лица на босовете на „Хелс Ейнджълс“ с подпис на един и същ нотариус - П. К., срещу когото в момента се води разследване“, разкрива запознат.

Само 72 часа след зрелищните арести на рокерите от „Хелс Ейнджълс“ обаче, Великотърновският окръжен съд пусна Емо Черния и Миро Пашата, както и други трима обвиняеми от бандата под домашен арест. За останалите 7 членове на групата бяха определени парични гаранции между 3000 и 6000 лева.

„Бандата на Черния и Пашата трябваше да бъде съдена в друг град, а не във Велико Търново – тук всички се страхуват и се съобразяват с тях, даже и съдиите. Ще видите, че накрая ще ги оправдаят, и то не защото са невинни“, коментира селскостопански производител от Горна Оряховица, който в близкото минало е „сърбал попарата“ на предрешените като рокери босове на местната организирана престъпност, които вилнеят в региона повече от десетилетие.

През 2018 г. Емил Йорданов – Черния и Мирослав Пашов – Пашата са били разследвани от МВР като замесени в поръчковото убийство на търновския крупен бизнесмен Петър Христов, но криминалистите така и не успели да съберат достатъчно улики срещу тях, за да им повдигнат обвинение, спомня си столично ченге.

„В МВР постъпи оперативна информация, че убийството на Петър Христов е било възложено на Черния и Пашата от Таньо Вълев – Чирпанския, брат на единия от босовете на „Килърите“ Георги Вълев, който беше осъден на доживотен затвор, а наскоро почина зад решетките. Данните гласяха, че Петър Христов е ликвидиран за отмъщение от босовете на „Килърите“, тъй като през 2009 г. той изигра основна роля за залавянето им покрай приятелството си с тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов. Имаше сведения, че за убийството на Петър Христов са платени 300 000 евро, а физическият му килър е бил чужденец и член на „Хелс Ейнджълс", пристигнал в България, за да изпълни екзекуцията. Тогава проведохме акция срещу бандата на Черния и Пашата, която държеше наркопазара във Велико Търново, с надеждата някой от арестуваните им дилъри да пропее за убийството на Петър Христов, но ударихме на камък“, разкрива полицейски източник.

Хора от обкръжението на Емо Черния и Миро Пашата обаче определят като абсурден слуха, че те са участвали като посредници в екзекуцията на Петър Христов. „Те бяха близки с него, как така ще го убиват!? Сега ги арестуваха по скалъпени обвинения. Истината е, че Черния и Пашата са в конфликт с охранителната фирма „Делта гард“, която се опитва да ги измести от пазара“, убеден е приближен до шефовете на рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“.

Източник: Уикенд