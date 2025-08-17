Ходенето понижава риска от инфаркт и инсулт

Дори без да достигнат нормата от 10 000 стъпки дневно, хората с високо кръвно налягане могат значително да намалят риска от сърдечно-съдови заболявания, ако ходят повече и по-бързо.

Проучване, публикувано в European Journal of Preventive Cardiology, показва, че всеки допълнителни 1000 стъпки на ден намаляват риска от инсулт, инфаркт и сърдечна недостатъчност, а увеличаването на темпото на ходене има още по-голям ефект. Анализът обхваща повече от 36 000 души с диагностицирана хипертония, които са носили уреди за активност в продължение на една седмица и след това са били наблюдавани почти осем години.

Дори при увеличаване на дневната активност от 2300 на 10 000 стъпки е имало 17% намаление на риска от тежки сърдечно-съдови заболявания за всеки 1000 стъпки. Ускоряването на темпото до 80 стъпки в минута за поне 30 минути на ден допълнително намалява риска с 30%. Дори при участници, които са ходили по-малко от 10 000 крачки на ден, редовната умерена активност е била свързана с по-малко случаи на инсулт, инфаркт и сърдечна недостатъчност. Тези, които са ходили по-бързо, са имали още по-нисък риск и не е регистрирана вреда от интензивно ходене (130 крачки в минута или повече).

Авторите подчертават, че подобни резултати могат да бъдат използвани за разработване на точни препоръки за пациенти с хипертония. Ходенето с удобно темпо, дори без фитнес зала или треньор, може да бъде достъпна и ефективна мярка за предотвратяване на сериозни усложнения.