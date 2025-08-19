Вносни лекарства изчезват от аптеките, търсим ги в чужбина

Има проблем с терапиите на онкоболни и на пациенти с болест на Крон

Всяка година фирми спират продажба на около 150 медикамента, някои нямат алтернатива

Най-голяма част са за болни от рак

Поредни 114 лекарства изчезват от аптеките ни, а причината е, че фармацевтични компании са подали уведомления за прекратяване на продажбите им у нас. Това показва официалната справка на ИАЛ за първите месеци на 2025 г. Фармацевти коментираха пред “Труд news”, че над 300 медикаменти липсват в мрежата, а причините са неясни. Някой от тях се появявали и след това отново изчезвали. Най-вероятно причина бил нередовен внос, смятат собственици на аптеки. Пациенти и различни организации, които защитават пациентските права, коментираха, че често се налага да се търсят изчезнали в България лекарства в съседни държави. За дефицитните онколекарства обаче в Гърция и Турция през последните месеци изисквали рецепти от техни специалисти, което означавало и преглед там.

Изчезналите от аптеките лекарства, заради спиране на продажбите им от производителите, са за различни заболявания и на различни производители. Сред тях има не малко за сърдечносъдови заболявания, за психични, антидиабетни медикаменти, антибактериални, белодробни, гинекологични, офталмологични, аналгетици, дори грипна ваксина и други.

Всяка година фармакомпаниите изтеглят по около 150 медикакамента от пазара ни. Над 300 медикамента са изчезнали предишните две години, бе отчетено неотдавна от инициативата “Здравен барометър”. Това означава, че вече нямаме достъп до тези медикаменти и започваме да се лекуваме по-лошо, коментира бившият здравен министър Петър Москов. Той подчерта, че някои от тези лекарства нямат алтернатива.

В доклади на Изпълнителната агенция по лекарствата се посочва, че в основата на изтеглянето на медикаменти от българския пазар са икономически причини. “Лекарствата обикновено се изтеглят от българския пазар по маркетингови причини. Това означава, че цената, на която се регистрират в България, е нерентабилна за производителите”, коментира пред “Труд news” изпълнителният директор на Българскатa асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства Боряна Маринкова.

Най-голяма част от лекарствата, които миналата година са напуснали позитивния списък, са били за онкологични заболявания, антинеопластични и имуномодулиращи средства, показват наблюденията на Националния съвет по цени и реимбурсиране. Това потвърждават и наблюденията на самите онколози, които признават за ръст на липсата на базови химиотерапевтици, заради което се създава нов ред за финансирането им от НЗОК.

Онколози коментираха, че голяма част от изтеглените медикаменти имат генерици, но при повечето от тях се наблюдавали нежелани странични действия.

Освен за онкоболни, други медикаменти, които са напуснали позитивния списък, са тези за захарен диабет тип 2, за сърдечно-съдови болести, психични заболявания, антитромботични лекарства, медикаменти за белодробни и неврологични заболявания. Също така ваксини, антибиотици, хормони, плазмени заместители, лекарства за урологични заболявания, за болести на храносмилателната система, липидо модифициращи средства, опиоидни аналгетици, разтвори за парентерално хранене, антиеметици (лекарства, използвани за лечение и предотвратяване на гадене и повръщане) и др.

В някои случаи отпадането на лекарства от позитивната листа води до проблеми с лечението на пациенти със сериозни заболявания, като онкологичните. В други случаи пък медикаментите започват да се внасят като нерегистрирани у нас на по-високи цени, отколкото са били в позитивната листа. Така не само се оскъпява терапията, но отново се и затруднява, защото редът за внос на нерегистрирани лекарства е тромав и не достатъчно надежден.

Професор Галина Куртева, завеждащ Клиниката по онкология в УМБАЛ “Св. Екатерина” пред “Труд news”: Скоро ще сме на колене за онкоболестите

Трябва да се направят т. нар. къси поточни линии

Много медикаменти за онкотерапии липсват на пазара ни. При това липсват лекарства за базовите терапии.

Цитостатиците, които са задължителни, без които ние не можем, липсват. Ще ви дам пример - при тумори на тестисите освен платина и етопозит има задължително при млади пациенти и блеомицин. Да, но в момента той липсва в мрежата, можем да го снабдим само по Наредба 10, а това е писане на формуляри, разрешителни... Трети месец не можем да се организираме да имаме блеомицин за тестис карциномите.

Няма и препарат за тумори на пикочния мехур - митомицин. Този препарат се инсталира в пикочния мехур, престоява известно време и след това се маха. Изчезна от пазара. Мои пациенти успяваха с големи усилия да намират този препарат от Гърция и Турция, но колегите там въведоха режим на задължителна консултация със специалист в съответната страна и лимитираха достъпа до тези продукти.

Това, което най-често се случва, е че като изчезне съответният медикамент от пазара схемата за лечение не може да бъде завършена.

Нямаме единствените препарати, които минават кръвно-ликворната бариера - BCNU и CCNU за тумори на мозъка. Разполагаме с един античен темодал, който не знам кога ще изчезне от пазара. За някои от локализациите ще се окажем на колене като възможност за лечение.

Подобна драма предстои за повечето от цитостатиците. Често изчезва от пазара флуороурацилът и ние се опитваме да се презапасяваме с него. До скоро имахме проблем с фермите, които предлагат карбоплатина. Имаме проблем с таксола, който е рутинен препарат. Т. е. ако още малко продължи политиката на безветрие от министерството и няма никакъв ангажимент за организиране на малки поточни линии за производство в страната на липсващите медикаменти ще се окаже, че нито една държава няма да ни ги даде, защото тя си произвежда за собствени нужди. Навсякъде по света се правят т. нар. къси поточни линии и тези препарати се произвеждат за собствени нужди.

Защото ако в един момент изчезнат и платиновите препарати, което е задаваща се буря, тогава почти нито една лечебна цитостатична схема (цитостатици се използват при всички терапии на онкозаболявания) няма как да бъде направена.

Боряна Маринкова, изп. директор на асоциацията за паралелна търговия: Има над 3200 сигнала

Към момента имаме над 3200 сигнала на приложението Намери своето лекарство.

13% от сигналите са за трайно преустановени като продажби лекарствени продукти. Това са дерегистрирани лекарствени продукти, изтеглени от употреба у нас по икономически причини. Това се наблюдава и в други държави от ЕС. В проучване на Affordable Medicines Europe (АМЕ) относно най-честите причини за недостиг на лекарства се откроява изтеглянето на лекарствата по ценови причини, наричани в сектора “маркетингови”. Нашите предложения за търсене на решения за бързи доставки в случай на недостиг са многократно представяни на здравните власти. Те целят да се създадат предпоставки за по-ефективно използване на потенциала на паралелния внос за подобряване на достъпа на пациентите до лекарства чрез насърчителни мерки, насочени към въвеждане на уведомителен режим за получаване на цена и еквивалентна замяна на лекарствени продукти от ПЛС.

Боряна Ботева, председател на УС на Сдружение за развитие на българското здравеопазване: Доставките на скъпоструващите терапии с протокол се бавят

Имаме сигнали от пациенти, че липсва едно от основните лекарства за ревматоиден артрит. То се използва и в онкологията. Имаше алтернативна инжекционна форма, но тя е по-скъпа и доколкото разбирам, започва да изчезва от аптеките.

Периодично липсва сулфасалазин - едно от основните лекарства за терапия при болест на Бехтерев, от която страдам и аз. Използва се и при ревматоиден артрит.

Отскоро няма салофалк за болест на Крон. Сулфасалазин ходим и търсим и няма. Мислехме да ходим до Турция, но в крайна сметка се появи, взех си две кутии и скоро пак ще търся. В периода, в който го нямаше, си намалих дозата.

Има и такива лекарства, които уж ги има, но доставките им се забавят. Особено на скъпоструващите. Аз получавам лекарства с протокол и понякога се случва да чакам по повече от 10 дни. Като чакаш 10 дни, протоколът е със срок и ако изпуснеш срока не вземаш част от количеството на лекарството за месеца. И това е много сериозен проблем.

