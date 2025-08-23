Задкулисието в Столична община се готви за овладяване на властта, а корупцията отново е на дневен ред! https://crimes.bg/vodeshha-tema/zadkulisieto-v-stolichna-obshtina-se-gotvi-za-ovladyavane-na-vlastta-a-korupciyata-otnovo-e-na-dneven-red-3/170795 Crimes.bg

Столична община е разтърсена от нова вълна задкулисни интриги, насочени към овладяване на ключови позиции във властта. Централна фигура в този сценарий е Лъчезар Милушев – съветник на бившия вътрешен министър Бойко Рашков и прикрит участник в спорното задържане на Бойко Борисов. Днес Милушев е част от екипа на кмета Васил Терзиев, но според източници вече активно използва позицията си, за да укрепи собственото си влияние и икономическо състояние, активно участвайки в обществени поръчки чрез поставени лица. Дали и тук няма да се повтори сценария на Никола Барбутов, предстои да разберем…

Според запознати лица около Милушев стои група от корупционери, чиято цел е да отслаби и дискредитира най-доверените сътрудници на кмета, за да осигури пълен контрол върху общинските структури. Слуховете за неговата предстояща номинация за зам.-кмет по сигурността подхранват опасенията, че общината може да се превърне в инструмент за политически, полицейски и икономически натиск.

„Експертът по национална сигурност“ не крие амбицията си да узурпира всички механизми за влияние в Столична община, като според наши източници вече дори предлага различни постове на свои приближени.

Досега Милушев е успял да отстрани някои от най-близките сътрудници на кмета Терзиев, а приближените до общинската администрация коментират, че целта му е пълно овладяване на институцията. Очаква се след предстоящите структурни промени да се задълбочи кризата в борбата за контрол и прозрачност в Столична община. Според наши източници методите на Лъчезар Милушев силно напомнят на порочните практики на някогашната Държавна сигурност.

Очаквайте подробности!

Източник: crimesbg.com