Врачки и автокрадци търсят безследно изчезналите трима от „Наглите“ Предполага се, че Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето, са ликвидирани от турската мафиотска банда „Далтон“ https://crimes.bg/vodeshha-tema/vrachki-i-avtokradci-tarsyat-bezsledno-izcheznalite-trima-ot-naglite-3/170760 Crimes.bg

Маститите автокрадци Светослав Петков – Лъвицата, Георги Воденичаров – Кико и Валентин Кирилов – Вальо Пуйката са се заели с издирването на безследно изчезналите членове от бандата за отвличания „Наглите“ Прокопи Прокопиев, Ивайло Евтимов и Даниел Димитров, разкриват хора от ъндърграунда.

Тримата главорези от „Наглите“ изчезнаха заедно преди седмица, след като бяха подмамени от неизвестни засега лица да се явят на спешна среща край пловдивското село Труд и оттогава няма ни вест, ни кост от тях, а от МВР ги обявиха за издирване.

Семействата на безследно изчезналите Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето провеждат собствено разследване за съдбата им, като в издирването на „Наглите“ дейно участие взимат и приближените до тях автокрадци Пуйката, Лъвицата и Кико

Преди да започнат да отвличат богаташи с цел откуп „Наглите“ бяха сред изтъкнатите членове на родната автомафия.

„Пуйката, Кико и Лъвицата ръководят операцията по издирването им и събират информация от други представители на ъндърграунда, за да разберат какво точно се е случило с Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето. Засега частното разследване не е постигнало напредък, а всички данни сочат, че най-вероятно „Наглите“ са ликвидирани още преди седмица. Заподозрени като замесени в убийствата им са братята Митко и Радослав Лебешковски“, твърдят от столичния ъндърграунд.

Още преди седмица версията, че Културиста, Йожи и Релето са били подмамени на смъртоносна среща от някогашните си съратници в бандата за похищения братя Лебешковски заради изчезнали в началото на годината 160 кг. кокаин, беше водеща за криминалистите от МВР.

Само ден след изчезването на тримата от „Наглите“ сестрите близначки на Прокопи Прокопиев – Културиста са затворили ресторанта, който стопанисват в центъра на София, за да търсят по-големия си брат. Роднините на Културиста са посетили няколко врачки с надеждата да получат отговори от тях за съдбата му. „Таня, съпругата на Ивайло Евтимов - Йожи, също обикаля врачки из цяла България, посетила е и ромския менте пророк маг Фидан, който й заръчал да му донесат дрехи на изчезналите.

Онзи погледнал потника на Йожи и казал, че мъжът й е извън България“, разкрива човек от обкръжението на „Наглите“.

Само преди 2 години Ивайло Евтимов – Йожи стана мъжки татко на 51-годишна възраст и малко след като излезе предсрочно от затвора, където уж трябваше да лежи до 2028 г. заради 13 отвличания, си купи просторен апартамент за близо 1 млн. лв. в столичния квартал „Витоша“. Жилището на Йожи се води по документи собственост на неговия брат Емил, но за никого не е тайна, че апартаментът е придобит с парите, прибрани от откупи от „Наглите“. Преди да изчезне безследно, заедно с Прокопи Културиста и Данчо Релето, Йожи се изявяваше като професионален покер играч. В ъндърграунда обаче се носи мълвата, че покер турнирите в Европа, в които Йожи е взимал участие, са били прикритие за неговата основна дейност след излизането от затвора - международен трафик на наркотици през България.

Според запознати, след като излязоха от затвора предсрочно преди около 2 години, Прокопи Прокопиев – Културиста и Данчо Релето също са били ангажирани с наркотрафик, след като са били привлечени от техните съпроцесници по делото Наглите Митко и Радослав Лебешковски.

Братята Лебешковски не бяха осъдени като участници в бандата за отвличания, макар да беше доказано, че те са наемали „къщите на ужасите“, в които са били държани пленниците на „Наглите“. Те се сдобиха с минимални присъди заради открито в домовете им незаконно оръжие.

Тази пролет братята Лебешковски бяха арестувани при акция на МВР след подаден сигнал от Американската агенция за борба с наркотиците (ДЕА) за влезли в България 160 кг кокаин в товарен камион, тръгнал от Барселона на З януари, който е бил разтоварен в склад на пловдивска фирма на б януари. Дрогата е била скрита в апартамент и за нея са отговаряли Божидар Марков и Ивайло Петров.

Кокаинът на стойност 10 млн. лв. обаче е откраднат, заради което на 9 януари Божидар Марков и Ивайло Петров са отвлечени от бургаския кримибос Димитър Вълканов и впоследствие натоварени в черен мерцедес с германска регистрационна табела, шофиран от Митко Лебешковски. Неговият брат Радослав също бил в мерцедеса, който отвел похитените пазачи на кокаина Божидар Марков и Ивайло Петров до база на транспортна фирма в село Кривина. Оттогава Марков и Петров са безследно изчезнали, като битува версията, че те са ликвидирани от Лебешковски.

Въпреки това Митко и Радослав бяха освободени от съда след арестите си през пролетта с мотив, че липсват категорични доказателства за вината им. Техният сподвижник Димитър Вълканов избяга в Турция и се предаде в МВР едва преди 10-ина дни, малко преди „Наглите" да изчезнат. Смята се, че Вълканов и братя Лебешковски са хората, които са подмамили Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето за среща край пловдивското село Труд.

Според. запознат от ъндърграунда тримата от „Наглите“ са ликвидирани от членове на турския клан „Далтон“, ръководен от Баръш Боюн, който миналото лято беше арестуван в Италия и обвинен от тамошната прокуратура в трафик на дрога, отвличания и десетки поръчкови убийства, извършвани от групировката му в цяла Европа.

Твърди се, че братята Лебешковски са прекарвали дрога от Европа към Турция за „Далтон“ и че също са имали издадени смъртни присъди от мафиотската групировка заради изчезналите 160 кг. кокаин, за чийто транспорт и логистика са отговаряли.

„Според оперативно постъпили данни в МВР кокаинът за над 10 милиона лева, който е изчезнал в България в началото на годината, е бил задигнат от Прокопи Културиста, Релето и Йожи, а впоследствие дрогата е била изнесена в Сърбия и продадена на наркогрупировка от Белград, разкрива полицейски източник. Според думите му братя Лебешковски са били принудени да предадат партньорите си от „Наглите“ под угрозата самите те да се простят с животите си. Смята се, че Йожи, Културиста и Релето са ликвидирани още миналата неделя вечерта, а труповете им са заровени в неизвестна засега планинска местност край Пловдив или нарязани на парчета и захвърлени във водоем.

Източник: Уикенд