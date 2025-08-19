Разследването на убийството в Първомай. Какви са версиите и какво се знае за извършителя? https://crimes.bg/kriminalno/razsledvaneto-na-ubiystvoto-v-parvomay-kakvi-sa-versiite-i-kakvo-se-znae-za-izvarshitelya/170516 Crimes.bg

Засилено полицейско присъствие и масирани проверки бяха извършени вчера в Студентски град в столицата. По непотвърдена към момента информация на bTV, именно там е задържан заподозреният за жестокото убийство на 44-годишна жена в Първомай.

Тялото на жената беше открито от 18-годишния ѝ син в дома им, като според разследващите става въпрос за тежко криминално престъпление, извършено с особена жестокост.

Часове след сигнала, криминалистите работят по няколко основни версии. Една от тях е, че убиецът е познавал жертвата.

Едва ли става въпрос за обир. Действията говорят за личен мотив и преднамерена жестокост, коментира пред BTV „Тази сутрин" криминалистът Иван Савов.

По думите му обстоятелствата около бягството на заподозрения в Студентски град подсказват за предварително обмисляне на действията. Въпреки това, фактът че мъжът е заснет от камери в Първомай, сочи, че той не е бил достатъчно подготвен да избегне разкриване.

Става въпрос вероятно за млад човек, воден повече от емоции, отколкото от хладнокръвно планиране, допълни Савов.

Задържаният може да е имал лични отношения с дъщерята на жертвата. Все още обаче от МВР не са направили официално изявление по случая.

Разследващите извършиха оглед и претърсване в жилището на жертвата, като действията на криминалистите продължиха с часове.

При подобни случаи няма ограничение във времето за оглед. Продължава се толкова, колкото е необходимо, за да се изяснят всички факти и да се съберат доказателства, обясни още Савов.

Не се изключва и версия, макар и малко вероятна според експертите, че престъплението може да е свързано с работата на съпруга на жертвата, бивш полицай.

В последните десетилетия има редица случаи, при които служители на МВР или техни близки стават обект на атаки - от палежи и вандализъм до физическа разправа, заяви криминалистът.

Очаква се в следващите часове МВР да излезе с официална информация за задържането на заподозрения и напредъка по разследването.