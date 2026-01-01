България в еврозоната – там, където единството е сила

Еврото е втората най-използвана валута в света и е гарант за стабилност.

На 1 януари 2026 г. еврото става официалната валута на България, а страната ни – 21 членка на еврозоната. Това е стратегическа стъпка към по-тясна икономическа интеграция, стабилност и развитие в рамките на Европейския съюз (ЕС), предаде репортер на БГНЕС.

До днешния исторически момент се стигна, след като на 25 февруари 2025 г. страната ни поиска извънредни конвергентни доклади от Европейската комисия (ЕК) и от Европейската централна банка (ЕЦБ) за въвеждането на единната европейска валута, а на 4 юни стана ясно, че България изпълнява номиналните критерии – за стабилност на публичните финанси, за дългосрочен лихвен процент, за ценова стабилност и за валутен курс.

Окончателното решение за присъединяването ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. беше взето на 8 юли 2025 г., когато България получи историческото „да“ от Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) и Европейския парламент (ЕП).

С това България изпълнява поет ангажимент с Договора за присъединяване към ЕС, подписан на 25 април 2005 г. и влязъл в сила с официалното ни членство в ЕС на 1 януари 2007 г., а на 1 октомври 2020 г. страната ни се присъедини и към Банковия съюз.

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. автоматично отпада валутният борд, въведен на 1 юли 1997 г., за да поддържа ценовата стабилност след хиперинфлацията и банковата криза от 1996 – 1997 г.

Курсът 1 евро = 1,95583 лева е фиксиран и задължителен за всички държавни институции, банки, търговци и граждани. Няма опасност левовете да загубят стойността си, тъй като фиксираният курс гарантира, че преобразуването е еднакво за всички.

През целия месец януари плащанията в брой могат да се извършват както в евро, така и в лева. Рестото се връща само в евро, освен при липса на наличности, но не може да е в двете валути едновременно.

На 1 януари 2026 г. всички сметки – разплащателни, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро.

От 1 февруари 2026 г. всички плащания ще се извършват единствено в евро, но обмяната на левове продължава и след тази дата.

До 30 юни 2026 г. всички банки в страната, както и пощенските станции в населени места без банкови клонове, ще обменят левове безплатно по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева. В пощите важи дневен лимит от 1000 лева за едно лице за обмен без предварителна заявка, а за суми между 1000 и 10 000 лева е необходима заявка, която ще бъде обработена за няколко работни дни.

След 30 юни 2026 г. банките и пощите имат право да въведат такси, а след 31 декември 2026 г. могат да прекратят услугата по обмен на левове. Независимо от това БНБ ще обменя левове в евро неограничено във времето и без такса както в своите офиси, така и в териториалните центрове на „Дружество за касови услуги“ АД в София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

За клиентите на банки голяма част от процеса протича автоматично. Всички сметки, депозити и кредити в левове ще бъдат преобразувани в евро на 1 януари 2026 г., без нужда от заявления, нови договори или такси. Номерата на сметките (IBAN) остават същите, а всички тегления и картови плащания се извършват само в евро от деня на въвеждане на новата валута.

Еврото е втората най-използвана валута в света и е гарант за стабилност

Общата валута носи редица ползи за гражданите и бизнеса – стабилни цени и ниска инфлация, по-ниски разходи за преводи и обмяна, по-голяма предвидимост за инвеститорите, по-лесно пътуване и пазаруване.

Евробанкнотите имат номинали 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро и всяка от тях е в различен цвят. Изработени са върху специална хартия от памук, която при допир се усеща различно от обикновена копирна хартия – хартията е плътна и устойчива. Банкнотите са защитени с релеф, воден знак и холограма.

Българските евромонети ще се разпространяват заедно с тези на другите държави от еврозоната до пазар от над 350 млн. души. Монетите са 1, 2, 5, 10, 20, и 50 евроцента. 1 и 2 евро. Евромонетите имат обща и национална страна по дизайн на всяка държава членка на еврозоната. На гърба на българските евромонети са изобразени Паисий Хилендарски, Св. Иван Рилски и Мадарския конник. На центовете с Мадарския конник пише „стотинки“.

Няма значение дали евромонетите са български, испански, немски или италиански – това са нашите пари, нашата обща валута, с която без проблем ще пазаруваме тук и в по-голямата част от Европа.

С влизането ни в еврозоната, страната ни ще има своя представител в Управителния съвет на ЕЦБ, където гласът на България ще се чува при вземането на решения.

Останалите 20 национални централни банки на държавите членки от еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г. по неотменния фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева.

От 1 януари 2026 г., с приемането на еврото като официална валута, България преминава и към нов европейски стандарт за изписване на валутните курсове в обменните бюра и финансовите институции. До момента валутните табла в България изписват курса по логиката „1 чужда валута = колко лева струва“. От 1 януари 2026 г. логиката става „1 евро = колко единици чужда валута получавам“.

Периодът на задължителното двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове, който започна на 8 август 2025 г., ще приключи на 8 август 2026 г.

С решение на Министерски съвет се надгражда и Механизмът за еврото със създаването на координационен център, начело на който застава настоящият председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. Задачата на координационния център ще е да координира институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с еврото. | БГНЕС