Багери събарят сарая на деребея Доган в "Бояна" Собственикът на комплекса съобщи, че извършва ремонтни дейност, за които има необходимите разрешителни

Грамаден багер захапа бившия сарай на главния деребей на републиката Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна".

Собственикът на комплекса съобщи, че извършва ремонтни дейност, за които има необходимите разрешителни.

Преди няколко месеца дългогодишният обитател на разкошния имот бе принуден да го напусне, след като се оказа, че той го е ползвал, дори без да плаща наем. По този начин бе сложен край на порочната практика Доган да се шири в софийския палат, а в същото време да морализатерства пред бедните българи, които едвам свързват двата края.

В продължение на над 30 години Доган грабеше купища пари от електората си, който тънеше в мизерия за негова сметка. За щастие дойде време, в което той бе изгонен не само от палата в Бояна, който ползваше незаконно, но и от морската резиденция в Росенец.

Тепърва Сокола ще отговаря за безобразните си действия и заграбените пари от ББР от него и аверите му под формата на кредити.

Източник: blitz.bg