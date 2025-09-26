Развежда ли се заради колежка министър Красимир Вълчев?

Слух, че министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще се развежда със съпругата си Лилия заради бурна любовна авантюра с новоизбраната шефка на образованието в София д-р Елеонора Лилова, обикаля коридорите на просветното министерство.

Според мълвата, която от месеци се разпространява сред директорите на училищата в София, образователният министър Красимир Вълчев вече дори не криел сърдечните си отношения с Елеонора Лилова и прекарвал почти цялото си време с нея. Разправят, че двамата дори са почивали няколко дни заедно в Гърция през лятото и че съпругата на министъра – адвокатката Лилия, знаела за новата любов на мъжа си.

До този момент няма данни Красимир Вълчев да е подал молба за развод, но чиновници от администрацията на образователното министерство вече открито коментират, че министърът планира да разтури брака си заради Елеонора Лилова. Двамата обаче няма как да живеят заедно под един покрив, тъй като Лилова отскоро е под прякото подчинение на министъра на образованието. В началото на месец август дамата спечели конкурса за началник на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град, след като събра най-много точки от допуснатите за участие петима кандидати от конкурсната комисия.

Още тогава се заговори, че Елеонора Лилова, доскорошен директор на 2-ро средно училище (СУ) „Акад. Емилиян Станев“ в София и бивш председател на Държавната агенция за закрила на детето (2018-2022 г.) е спечелила шефския пост на образованието в столицата благодарение на Красимир Вълчев.

Колежка на д-р Лилова пък заподозря, че слуховете за развод на Красимир Вълчев са пускани умишлено от обкръжението на неуспялата кандидатка да поеме Регионалното управление на образованието в София Клара Арабаджиева, която трудно преглътнала загубата си на конкурса.

„Елеонора Лилова е изключително близка до Красимир Вълчев от много години, но това е по линия на съвместната им ползотворна работа в образователното министерство. Лично аз не вярвам в слуха, че двамата поддържат интимна връзка, макар тази мълва отдавна да достигна и до мен. Убедена съм, че този непристоен слух е пускан от една неуспяла кандидатка да поеме образованието в София“, коментира учителка от 2-ро столично училище, което доскоро беше управлявано от Еленора Лилова.

Според думите й министър Красимир Вълчев никога не би си позволил да се разведе със съпругата си Лилия, дори и да има временно мимолетно увлечение, тъй като е изключително привързан към 15-годишната си дъщеря Елена, която е деветокласничка в елитна столична гимназия.

50-годишният Красимир. Вълчев се ожени през 2006 г. за юристката Лилия, която беше адвокат в кантората на Даниел Вълчев, който също беше образователен министър в кабинета на Сергей Станишев. На сватбата на Красимир и Лилия кумуваха бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов и жена му Мария Карабельова-Маргаритова. Впоследствие се в оказа, че Лилия и Мария са съдружнички в консултантското дружество „Бонафиде Адвайзърс ООД и това стана повод през 2020 г. министър Красимир Вълчев да бъде проверяван от КПКОНПИ заради конфликт на интереси.

Според сигналите, изпратени срещу Вълчев, съпругата му и тяхната кумица Мария Маргаритова, изпълнителен директор на Фондация „Просвета“, имало конфликт на интереси, тъй като фондацията се субсидира и е зависима от МОН, а всички нови учебници на издателската група „Просвета“ за 11. Клас за учебната 2020-2021 година са одобрени от министъра на образованието. В крайна сметка проверката на КПКОНПИ за конфликт на интереси срещу Красимир Вълчев не откри нищо нередно.

Източник: Уикенд