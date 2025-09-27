Йоско Сливенския е бос в “Ангелите на ада“ Гангстерът е на много високо ниво в йерархията на рокерската банда, забъркана в убийства, наркотици, оръжия и проституция https://crimes.bg/vodeshha-tema/yosko-slivenskiya-e-bos-v-angelite-na-ada-3/173507 Crimes.bg

Разбойникът от Сливен Йосиф Йосифов е на много високо ниво в йерархията на рокерската банда „Ангелите на Ада“, разкрива близък приятел на Йоско Сливенския.

Смята се, че е влязъл в радара на опасната банда, свързвана с убийства, наркотици, търговия с оръжия и трафик на проститутки, през 1996-а, когато по сливенска традиция държал няколко проститутки", разкрива запознат.

Хората от близкия кръг на Йоско разправят, че преди въобще да влезе в редиците на бандата, нашенецът бил подложен на дълга проверка, която очевидно издържал.

„От няколко години е на много високо ниво, истински бос в Hells Angels. Смята се, че това го прави недосегаем дори за правосъдието“, коментира информаторът.

В началото на ноември 2017 г. дойде новината, че Сливенския излиза предсрочно от затвора с решение на съдия Александра Йорданова от Софийския градски съд. Така гангстерът спести 4 месеца и 7 дни от 6-годишната си присъда, която получи за двойно убийство на пътя.

„Осъденият е дал доказателства за своето поправяне. Има трайно добро поведение, работи, награждаван е и няма наказания“, мотивира се съдия Йорданова. Тя се позова на становища на затворническата администрация в Казичене, според която няма данни да е употребявал алкохол, демонстрирал личностна зрялост, нямал агресивни прояви и заявил „положителна нагласа за бъдещ живот по законосъобразен начин“

Зад решетките Йоско участвал в издаването на вестник, в няколко спектакъла и в коледно тържество. Имал и грамота за цялостен принос и активна дейност в масови мероприятия, организирани зад решетките. С тези мотиви СГС реши, че може да освободи Йоско.

През 2013 г. той бе осъден за катастрофа, която предизвика в София. На 2 март 2011 г. в квартал Бояна джипът му се вряза в двама мъже – на 31 и 53 години. Експертиза показа, че по време на инцидента Йоско е бил с 2,6 промила алкохол в кръвта. Той също пострада и бе в инвалидна количка.

Типично по мутренски сливенският разбойник живее в къща, превърната в бункер. Палатът крепост от 1300 кв. м се намира в село Калояново, близо до Града под сините камъни. Йоско имал жесток страх, че ще стане жертва на атентат. Поради тази причина къщата му била под усилени мерки за сигурност – всички врати и прозорци са бронирани, пред входната порта има помещение за охранители, 24/7 е обграден от 10 бодигардове, а 15 камери обхващат всеки сантиметър около имота. Във всяка стая също има записващи устройства. Камери били разположени дори и в тоалетните.

В края на 90-те години на миналия век Йоско Сливенския е разследван за трафик на жени и принуждаване към проституция. В МВР постъпват данни, че организира прехвърлянето на момичета от Сливен в Германия и Холандия, където и влязъл в радара на световноизвестните бандити от Hells Angels.

Месец след убийството на боса на контрабандата Косьо Самоковеца през ноември 2003 г., Йоско е арестуван по подозрение, че е поръчител на покушението. По време на спецакцията в дома и офиса му в София са открити няколко дози хероин, марихуана и незаконен пистолет с боеприпаси. Разследващите се натъкват и на завидно имущество. Освен имотите му в София и край Сливен, по това време „Хелс Ейндъжълът“ е собственик на брониран мерцедес 500 S, още два мерцедеса – от S и E класа, джип мерцедес и Mini Cooper – всичко на обща стойност около 500 000 евро.

При спецоперацията са задържани по-малкият му брат Пламен и още четирима. От полицията тогава обясниха, че всички са преминали през някогашната групировка СИК, а в Холандия братя Йосифови били на високи позиции в пазара на наркотици и проститутки – точно бизнесите на рокерите от Hells Angels. Шест месеца след задържането му Йоско бе освободен от съда срещу гаранция от 10 000 лв.

Към днешна дата Йосиф Иванов Йосифов фигурира в управата на спортен клуб „Атила - И“, покрай който бандитът е собственик на конеферма, фирмата „Екоседиментс“ ЕООД – дружество с концесии за добив на инертни материали, управлявано от съпругата му, както и компаниите „ДИД“ ООД, „ПИЙ“ ЕООД и „БКМ“ ЕООД.

В България клон на рокерската банда има във Велико Търново. Само преди месец ГДБОП в старата столица спипа петима от Hells Angels за участие в организирана престъпна група за насилие, рекет, изнудвания и разпространение на наркотици. Те обаче набързо бяха пуснати под гаранция.

Източник: Уикенд