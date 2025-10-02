Ексклузивно! Пеевски: Радев прекали! Това не е игра – това е държава! Румене, излез! (ВИДЕО) Аз ви казвам, че в Президентството се пишат устави и се прави партия, категоричен е лидерът на ДПС-Ново Начало https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-radev-prekali-tova-ne-e-igra-tova-e-darzhava-rumene-izlez-video/173919 Crimes.bg

Къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов - Надежда Йорданова гласува със Северна Македония срещу България!?

Националното предателство на тези хора. Те са предатели!

Така категорично заклейми лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски за вчерашния негативен вот на Надежда Йорданова в ПАСЕ за отпадането на мониторинга върху България.

Лидерът каза, че парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще подкрепи промените за назначенията в спецслужбите, които премахват съгласувателния режим с президента.

"Радев прекали. Това не е игра! Това е държава! Той си играе като един политик, обяви Делян Пеевски.

Надявам се да спре да използва Президентството повече и офисите, и колите и всичко за своята партия и да излиза, допълни той.

Аз ви казвам, че в Президентството се пишат устави и се прави партия. Викат се хора, събират се бивши областни управители, военни, полицаи и се прави партия. Той няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си. Румене, излез!", отсече лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски.

Цялото изявление на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

