Ексклузивно! Пеевски: Радев прекали! Това не е игра – това е държава! Румене, излез! (ВИДЕО)

Къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов - Надежда Йорданова гласува със Северна Македония срещу България!?
Националното предателство на тези хора. Те са предатели!
Така категорично заклейми лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски за вчерашния негативен вот на Надежда Йорданова в ПАСЕ за отпадането на мониторинга върху България.
Лидерът каза, че парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще подкрепи промените за назначенията в спецслужбите, които премахват съгласувателния режим с президента.
"Радев прекали. Това не е игра! Това е държава! Той си играе като един политик, обяви Делян Пеевски.
Надявам се да спре да използва Президентството повече и офисите, и колите и всичко за своята партия и да излиза, допълни той.
Аз ви казвам, че в Президентството се пишат устави и се прави партия. Викат се хора, събират се бивши областни управители, военни, полицаи и се прави партия. Той няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си. Румене, излез!", отсече лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски.
Цялото изявление на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.
