КОШМАР! Снегът пада до дни, София потъва в боклуци

София е на прага на апокалипсис с боклука, алармираха екологични и граждански организации, обезпокоени от факта, че все още няма сключени договори за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване. Какво означава това на практика? Че няма кой да рине сняг в столицата, да изпразва преливащите кошове и да извозва битовия отпадък по предназначение.

Важно е да се уточни, че договори с фирми трябва да се сключат или веднага, или ни очаква кална, мръсна и смрадлива зима. Защото веднъж падне ли сняг, такава дейност няма как тепърва да бъде организирана. “Ето, на Боровец вече заваля, въпрос буквално на дни и часове е бялата пелена да затрупа и най-големия български град. Поне това сочат метеорологичните прогнози”, заяви еколог, с когото разговаряхме. Общинският съветник Карлос Контрера допълва, че очаквано “добрите сили” от ППДБ и “Спаси София” ни вкарват в драма с боклука. Хвалените като прозрачни, ненадминати, перфектни процедури за избор на чистачи, създадоха пълен батак, твърди той.

Цената, както винаги ще я платят гражданите. През декември 2023 г. първият сняг блокира София защото отново нямаше фирми, които да ринат преспите, а градът потъна в мрак и студ заради безхаберието на енергоразпределителните дружества. Тази зима се очаква да е още по-зловеща, защото освен сковани от студ и със заледени улици, по въздуха ще се разнасят смрад и зарази от преливащите кошове, допълват граждански организации, наблюдаващи безумието на Столична община.

Думите му потвърждава и общинският съветник на ВМРО в СОС, според когото на 4 октомври 2025г. изтича и удължения договор на сегашната почистваща фирма "ЗАУБА" и от неделя (5 октомври 2025г.) няма кой да чисти. “Демек кофите ще преливат, няма да има метене, миене, нищо. Цялата ситуация е нелепа, гротескна. Как ще ценообразуваш чистенето за цели два столичния района (единият с близо 300 000 души насление) за един ден? Абсурдна работа. А хора, а техника, а материали откъде? как се създава организация да сметопочистване, сметоизвозване, метене, миене за 3 дни, за да влезеш на 5 октомври да чистиш цели два района?”, с право се възмущава той, а отговор от страна на кмета Терзиев продължава да няма.

Източник: informiran.net