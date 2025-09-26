Росен Желязков: Не ме наричайте премиер пред Бойко!

„Не ме наричайте „господин премиер“ пред Бойко!“ Тази молба отправил към министрите си премиерът Росен Желязков, разкриват от администрацията на Министерския. съвет. Когато идвал на срещи в кулоарите на правителството Борисов министър-председателят нарочно избягвал да се титулува премиер пред началника си.

Ошашавените министри не смеели да се противопоставят на премиера и не го наричали с титлата му пред партийния началник Борисов. Желязков все повече е скъсал с хората на ГЕРБ и усилено се говори, че не само няма е кандидат за президент, а бил дори нехаресван от кликата покрай лидера на ГЕРБ. Мнозина смятат, че го чака бъдещето на Надежда Михайлова – посланически стол.

Един от мотивите да се елиминира Желязков от битката за президент е луксозният му хотел с водопад, който съпругата му строи за милиони евро, докато половин България се къпе с канчета и минерална вода, въпреки че дори на Марс се оказа, че има вода, ала не ви в Плевен, Ловеч, разказаха с особена доза злоба от екипа на премиера. Росен Желязков се опитвал едновременно да е в добри отношения с Борисов и властта, но и да се еманципира от партията, която го е номинирала за премиер. Оттам дошла и драмата – Бойко Борисов не искал кадърът му да слуша повелите партийни и да не спазва повелите на централата.

Друг от мотивите е личната неприязън на Борисов към собствения му премиер, който все повече се опитва да е самостоятелен политически. Дотук премиерът стигнал самостоятелността си, като забранил да ползва титлата си, а целият Министерски съвет се чудел на кого служи и кой му е началник. Самият Борисов се знае, че не желае да е президент, а напротив – отново да оглави правителството при евентуални избори и да постави свой верен послушник на „Дондуков“ 2. Засега се мълви, че бившият просветен министър Даниел Вълчев е възможната кандидатура на Борисовата партия за държавен глава, а все по-безликата Йорданка Фандъкова ще е вицепрезидентът. Истината обаче е, че ГЕРБ все още нямат сигурен вариант за президентския стол.

Източник: Уикенд