Росен Желязков: Не ме наричайте премиер пред Бойко!

Министър-председателят забрани на министрите си да го титулуват за шеф пред Борисов

Росен Желязков: Не ме наричайте премиер пред Бойко!
Министър-председателят забрани на министрите си да го титулуват за шеф пред Борисов

 

„Не ме наричайте „господин премиер“ пред Бойко!“ Тази молба отправил към министрите си премиерът Росен Желязков, разкриват от администрацията на Министерския. съвет. Когато идвал на срещи в кулоарите на правителството Борисов министър-председателят нарочно избягвал да се титулува премиер пред началника си.

Ошашавените министри не смеели да се противопоставят на премиера и не го наричали с титлата му пред партийния началник Борисов. Желязков все повече е скъсал с хората на ГЕРБ и усилено се говори, че не само няма е кандидат за президент, а бил дори нехаресван от кликата покрай лидера на ГЕРБ. Мнозина смятат, че го чака бъдещето на Надежда Михайлова – посланически стол.

Един от мотивите да се елиминира Желязков от битката за президент е луксозният му хотел с водопад, който съпругата му строи за милиони евро, докато половин България се къпе с канчета и минерална вода, въпреки че дори на Марс се оказа, че има вода, ала не ви в Плевен, Ловеч, разказаха с особена доза злоба от екипа на премиера. Росен Желязков се опитвал едновременно да е в добри отношения с Борисов и властта, но и да се еманципира от партията, която го е номинирала за премиер. Оттам дошла  и драмата – Бойко Борисов не искал кадърът му да слуша повелите партийни и да не спазва повелите на централата.

Друг от мотивите е личната неприязън на Борисов към собствения му премиер, който все повече се опитва да е самостоятелен политически. Дотук премиерът стигнал самостоятелността си, като забранил да ползва титлата си, а целият Министерски съвет се чудел на кого служи и кой му е началник. Самият Борисов се знае, че не желае да е президент, а напротив – отново да оглави правителството при евентуални избори и да постави свой верен послушник на „Дондуков“ 2. Засега се мълви, че бившият просветен министър Даниел Вълчев е възможната кандидатура на Борисовата партия за държавен глава, а все по-безликата Йорданка Фандъкова ще е вицепрезидентът. Истината обаче е, че ГЕРБ все още нямат сигурен вариант за президентския стол.

Източник: Уикенд

