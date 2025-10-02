КФН удари олигарха Тихомир Каменов и „ДаллБогг“

КФН спира трансграничната дейност на „ДаллБогг: Живот и Здраве“ до пълно привеждане в съответствие

Комисията за финансов надзор (КФН) наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ за извършване на трансгранична дейност по всички класове застраховки в държави членки на ЕС. Решението е от 1 октомври 2025 г. и ще остане в сила, докато застрахователят не бъде приведен изцяло в съответствие с регулаторните изисквания. Забраната не засяга операциите на дружеството в България и разпространението на продуктите му на вътрешния пазар, уточняват от КФН.

Регулаторът напомня, че на 1 юли 2025 г. вече бе наложена тримесечна мярка, ограничаваща сключването и изменението на договори при трансгранична дейност. Целта бе „ДаллБогг“ да синхронизира дейността си с нормативната рамка в приемащите държави. Въпреки предприетите стъпки, координирани проверки със съответните надзорни органи — включително в Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания, и в тясно сътрудничество с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) — са установили, че остават слабости и несъответствия в пазарното поведение и в изпълнението на приложимите изисквания към финансовото състояние на застрахователя.

Поради това КФН е наложила принудителни административни мерки и е определила действието на новата забрана „до пълно съответствие“. Междувременно, на 29 септември 2025 г. румънският надзор ASF забрани на „ДаллБогг“ да сключва нови договори в Румъния, считано от 1 октомври, за неопределен срок. В Полша ограниченията по задължителната „Гражданска отговорност“ за автомобилисти са в сила от 17 април 2025 г. по решение на KNF, също безсрочно.

Дружеството е свързвано в публичното пространство с бизнесмена Тихомир Каменов. Регулаторните действия продължават до отстраняване на всички констатирани несъответствия.

Източник: narod.bg