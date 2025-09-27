ВЕСЕЛИНА ТОМОВА ОТ “АФЕРА” ХВЪРЛИ БОМБА! ОТКРАДНАЛ ЛИ Е НИКОЛАЙ БАРЕКОВ 30 МЛН. ЛВ. ОТ КТБ? Кога най-накрая Дудука ще си признае, че употребява наркотици и че е данъчен измамник и крадец, питат в гилдията? https://crimes.bg/vodeshha-tema/veselina-tomova-ot-afera-hvarli-bomba-otkradnal-li-e-nikolay-barekov-30-mln-lv-ot-ktb-3/173460 Crimes.bg

Потресаващи разкрития за кражбите и рушветите на Николай Бареков направи журналистката и издател на сайта “Афера” Веселина Томова. В пространен и мотивиран сигнал до прокуратурата и по-специално до главния прокурор Борислав Сарафов, тя призовава за проверка, представяйки публично известни твърдения и обстоятелства, че проваленият политик, известен повече с наркотичните си пристрастия, отколкото с ползите, донесени на обществото, е лъгал държавата, укривал е доходи и е получавал тлъсти рушвети от невъзвращенеца и банков обирджия Цветан Василев. Докато работеше в тв7 под диктовката на Мустака, Бареков буквално е участвал в разграбването на КТБ, прибирайки над 30 млн.лв., които са му отпускани от Василев по скандален и крайно незаконен начин. Ако трябва да цитираме авторката на сигнала, която пък се позовава на бивш служител от банката, кешът е бил изнасян от трезора в сакове и предаван на личния му шофьор. Тези действия имат пряко отношение към източването на банката, ето защо за Дудука има всички основания да бъде привлечен като обвиняем, коментираха юристи, запознали се със съдържанието на изложението, депозирана от Томова в Държавното обвинение.

Пикантна част от текста разкрива, че с част от откраднатите от КТБ пари, Бареков си е купувал луксозни дрехи от най-скъпите световни бутици, а после е вписал глезотиите си като разходи, с които да намали данъците си. Типично селско изпълнение на човек, който през целия си съзнателен живот не е произвел нищо, без да броим гнусните интриги и скандали, които пласира като медийни разработки, коментираха хора от журналистическата гилдия.

В светлината на тези разкрития преди дни с екипа ни се свързаха лица, призоваващи Бареков да си направи тест за наркотици чрез анализ на коса, за да отрече твърденията, че от дълги години е тежко зависим от вещества като амфетамини, метаамфетамини, кристали и пико. Което пък идва да каже, че множество от клеветите, които той тиражира под формата на журналистически разработки, най-вероятно биха могли да са “сътворени” под въздействието на горецитираните дроги. Излишно е да казваме, че те не просто правят мозъка на пихтия, но превръщат ползвателя им в деградирала отрепка на ръба на лудостта, която започва да халюцинира, да чува гласове и да получава информация от “кораба-майка”. Информаторите ни изтъкнаха, че могат са посочат лично дилъра, доставящ прахообразните отрови в дома му, а в доказателство на това добавиха, че псевдожурналистът контактувал с доставчика посредством карта на Vivacom, през която уточнявал количествата и вида на наркотиците, които се кани да погълне.

Въпреки отчаяните опити на Бареков да отрече меко казано деликатното минало на жената до него Мария Календерска, скривайки подвизите й зад университетски дипломи и професионални достижения, държим да отбележим, че Слава Богу, някогашните й клиенти са живи и здрави, а някои от тях с особена охота са готови да разкажат за сексуалните й подвизи от първо лице. Разбира се, по времето, когато майката на синовете му е практикувала креватните забавления срещу заплащане, тя е била свободна жена и не дължи обяснение никому как е запълвала времето си. Със сигурност не е виновна, че бидейки жрица на любовта, тя е попадала на клиенти-изверги, които брутално са се гаврили с тялото й, изнасилвали са я и са документирали гаврите. Тъкмо напротив - подхождаме със съчувствие към нея, но вярваме, че когато някой се представя за морален стожер, той следва да признае първо за скелетите в собствения си гардероб и този на най-близките си хора.

За да не държим читателите в напрежение, представяме на вниманието им дословна извадка от сигнала, подготвен и изпратен от издателката на са та “Афера”.

ДО

СОФИЙСКА

ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

СИГНАЛ

От Веселина Томова, собственик и главен редактор на сайта www.afera.bg

Уважаеми г-н прокурор,

С настоящия сигнал обръщам внимание на прокуратурата върху публично известни факти и обстоятелства, свързани с лицето Николай Тихомиров Бареков, бивш тв водещ, настоящ председател на политическа партия „Будна България“ и бивш депутат в Европейския парламент. Същите е възможно да съдържат данни за извършени от него престъпления (включително избягване на данъчни задължения и/или присвояване на парични средства в съучастие с подсъдимия за източването на КТБ бивш банкер Цветан Василев), като преценката дали това е така, ще бъде изцяло на прокуратурата.

Настоявам спрямо Николай Бареков, въз основа на фактите и обстоятелствата изложени в настоящия сигнал, да бъде извършена цялостна и задълбочена проверка. Считам това за належащо, предвид обстоятелството, че според публичната информация прокуратурата вероятно неколкократно е била сезирана за тези негови действия, но резултат от проверките няма (или поне никога не е бил оповестяван публично), което създава основателно съмнение, че сигналите или са били неглижирани, или умишлено не е било работено по тях.

1. На първо място, следва да се има предвид, че спрямо Николай Бареков Националната агенция за приходите (НАП) е установила съществено разминаване между доходите му и направените от него разходи.

В медийни публикации (например във в. „Сега“) се посочва, че разходите на Бареков надхвърлят с 520 000 лв. официално получените от него доходи, в резултат на което бившият тв водещ дължи на хазната 35 000 лв. данъци и лихви по тях. Твърди се също, че органите на НАП са установили, че Бареков „изобщо не е подал данъчни декларации за 2007, 2009, 2010 и 2011 г., въпреки че е бил длъжен да го направи“, както и че „изследването на паричния поток на семейството пък е показало, че то е харчило повече, отколкото може да си позволи“. Данъчните са установили също така, че по банковите сметки на Бареков са били извършвани вноски от физически лица, за които не са представени съответните оправдателни документи, а освен това си е позволявал и скъпи пътувания в чужбина, за които разходи не е успял да докаже доход. Посочва се и че „НАП ще докладва резултатите от ревизията в прокуратурата“.

Също въз основа на публична информация и справка в регистрите на Административен съд – Пловдив и Върховен административен съд се установява, че действително спрямо Бареков е проведена данъчна ревизия за периода от 2008-2012г., завършила с Ревизионен акт № 16001614000345-091-01/19.09.2014г. Ревизията е при условията на чл. 122 от ДОПК, а именно – „декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране не съответстват на имуществото и финансовото състояние Николай Бареков за ревизирания период“. Видно от Решение № 2171/25.10.2018г. по адм. д. № 376/2018г. на Административен съд – Пловдив и Решение № 6511/02.05.2019 г. по адм. дело № 15363/2018 г. на Върховния административен съд, установените допълнителни данъчни задължения по ЗДДФЛ на Бареков са в общ размер на 26 011.80 лв. главници и 9 401.33 лв. лихви за забава.

Ревизионният акт е бил обжалван по съдебен ред, като същият е влязъл в сила, тъй като е потвърден както от първата съдебна инстанция, така и от Върховния административен съд с мотивирани съдебни решения, разглеждащи в подробности защо доходите на Бареков не са били достатъчни за да покрият установените от ревизиращите негови разходи. Прави впечатление и извода на съда (свързан с пътуванията на лицето в чужбина), че „друга огромна част от направените разходи, видно от подробните извлечения в табличен вид, представляват луксозни разходи за лични нужди (очевидно покупки на луксозни стоки в различни държави, градове, населени места и летища и в различни магазини на марките Louis Vuitton, Donna Karan, United Colors of Benetton, Armani Jeans, Sportstaff, Sergio Rossi, Hugo Boss, Calvin Clein, Gucci, Dolche & Gabbana, Christian Dior, Chanel, Sarl Arianie, Victoria`s secret и много други)“.

Съдът посочва също, че от заключенията на изслушаните съдебно-счетоводни експертизи и при първото разглеждане на делото и при повторното такова, се установява превишение на разходите над приходите, като вещото лице констатира различен по размер недостиг на парични средства, в различните варианти на изчисления. Това обстоятелство е достатъчно за да обоснове предпоставките за извършване на ревизия по особения ред, тъй като при всеки вариант е констатирано превишение на разходите над приходите.

От горното е видно, че вероятно действията на Николай Бареков са довели до избягване установяване или плащане на данъчни задължения за периодите от 2008 до 2012г. включително, в големи размери. В случай, че НАП са сезирали прокуратурата за тези негови действия, не е известно образувано ли е било досъдебно производство против Бареков, на какъв етап е същото, както и дали към настоящия момент е изтекла предвидената в НК абсолютна давност. При преценка на това обстоятелство следва да се вземе предвид и разпоредбата на чл. 81 от НК, според която давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за преследване спрямо лицето, срещу което е насочено преследването, от който момент започва да тече нова давност.

2. Липсват публични данни за това с какви средства се издържа Бареков след последния ревизиран период и до настоящия момент, с изключение на времето, през което е бил депутат в Европейския парламент – 1 юли 2014 – 30 юни 2019 г. и е получавал легално възнаграждение от европейската институция.

Съгласно информация в Уикипедия, „през март 2014г. е разкрито, че Бареков живее в много луксозна къща в скъпия столичен квартал Драгалевци, което той признава. Къщата е закупена за близо 1 милион лева от фирмата „Инвестиция БГ“, собственост на млади жени, за които няма сведения да са декларирали подобни високи доходи. Допълнителни подозрения поражда и фактът, че те са свързани с партията на Бареков. Продавачът на къщата е бивш съдружник на Павел Тренев, известен с източването на 6 милиона долара от ЦКБ през 1996 г. и намиращ се оттогава в неизвестност. Именно КТБ чрез финансираните от банката медии, в чието ръководство Николай Бареков участва, лансира политическия му проект. Бареков публично предоставя договор за месечен наем от 1000 евро, но по оценка на експерти от бранша сумата е изкуствено занижена, което поражда допълнителни съмнения за симулативна сделка и че формалните собственици на имота са подставени лица. Към март 2014 Бареков не получава официални доходи от трудова дейност.“.

По сведения на прокуратурата, разпространени през 2017г. и стъпващи върху обвинителния акт за фалита на КТБ, спрямо бившият тв водещ се води отделно дело от антикорупционното звено в държавното обвинение, във връзка с негови действия свързани с КТБ и бившия й собственик Цветан Василев, като се посочва, че близo 30 млн. лв. oт KTБ ca oтишли пpи Бapeĸoв и пapтиятa мy. Нещо повече, според прокуратурата чacт oт пapитe ca били изнacяни oт тpeзopa нa бaнĸaтa в caĸoвe и били пpeдaвaни нa шoфьopa нa Бареков. Hиĸoлaй Бapeĸoв зaпoчнaл дa пoлyчaвa пapи oщe ĸoгaтo зaпoчнaл paбoтa в TB7, нo cлeд избopитe пpeз 2013 г. cyмитe, ĸoитo дocтигaли дo нeгo, ce yвeличили знaчитeлнo. Toй e пoлyчaвaл пъpвo пo 50 xиляди, a пocлe – пo 100 xил. лв. мeceчнa зaплaтa oт Цвeтaн Bacилeв. Oтдeлнo oт тoвa пoлитичecĸият мy пpoeĸт „Бългapия бeз цeнзypa“ e пoлyчaвaл пo 600 xил. лв. нa мeceц.

Тази информация, изнесена на пресконференция на прокуратурата през м. юли 2017г., е била разпространена в множество публикации в медиите. Така например в публикация на „Клуб Зет“ със заглавие „Колко пари е взел Бареков от КТБ. Черно на бяло“ се посочва, че „Николай Бареков е единственият политик, когото прокуратурата изрично споменава в обвинителния акт срещу ексбанкера Цветан Василев като част от „спонсорската“ му програма. Като доказателство за трансферите към „новия политик“ и проекта му „България без цензура“ е посочен документ с печат на РЗС….

В документа има записки на Христо Цирков, който е финансов директор на структурите на Бареков. От него става ясно, че месечните траншове към тв водещия са нараснали от 50 000 на 100 000 лв. през октомври 2013 г., тъй като тогава той напуска ТВ7 (която също е посочена като зависим от банкера проект) и изцяло се отдава на новото си амплоа на политик. За различни мероприятия на ББЦ се отпускат отделно по 600 000 лв. месечно.

В документа са посочени и 505 000 евро без ДДС, като изрично е отбелязано, че те не трябва да са оформени като заем и да са чисти – т.е. да не могат да се проследят като източник. За това Цирков обяснява, че трябва да се намери начин Бареков да ги получи така, че да не ги дължи и да не се разчува много. Упоменати са 1 млн. лв. като премия за политика, която му била обещана лично от Цветан Василев“.

Няма обаче публични данни провеждано ли е в действителност разследване против Бареков за тези обстоятелства, ако да, на какъв етап е това разследване и как е завършило.

От изложеното дотук е видно, че както за периода 2008-2012г., така и за периода 2013-2025г., има основателно съмнение, че Николай Бареков получава нерегламентирани/недекларирани доходи в особено големи размери, за които вероятно не е платил дължимите на бюджета данъци. Освен това, в случай, че има роля в отклоняването на парични средства от КТБ в съучастие с вече подсъдимия Цветан Василев, може би от страна на Бареков са извършени и други неправомерни действия, свързани с присвояване на тези парични средства на вложителите в банката.

Предвид горното, настоявам отново за пълна проверка на имущественото състояние на Николай Бареков, установяване на всички негови доходи и дали същите са достатъчни за извършване на реализираните през годините разходи, а ако това не е така, налице ли са данни за укриване на данъци.

Относно публично изнесените данни за отклоняване на парични средства от КТБ в съучастие с Цветан Василев и твърденията за образувано спрямо Бареков отделно дело в прокуратурата, моля да констатирате има ли такова дело, на какъв етап е същото, а ако проверка не е била извършвана, да бъде осъществена такава.

Моля да имате предвид, че информацията предоставена с настоящия сигнал е изцяло публична и получена от общо достъпни източници в интернет, като при нейния анализ от страна на прокуратура, ако се установят неправомерни действия от страна на Николай Бареков, настоявам да се предприемат действия за реализиране на съответната отговорност спрямо това лице.

С уважение:

Веселина Томова

собственик и главен редактор на сайта www.afera.bg

Източник: afera.bg