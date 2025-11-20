Антики за 100 млн. евро са открити при международна операция с водещо участие на ГДБОП Установено е пране на пари за над 1 млрд. долара, обяви зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев https://crimes.bg/vodeshha-tema/antiki-za-100-mln-evro-sa-otkriti-pri-mezhdunarodna-operaciya-s-vodeshto-uchastie-na-gdbop-3/177961 Crimes.bg

Резултатите от мащабна международна операция срещу дейността на организирани престъпни групи, свързани с трафик на културни ценности и пране на пари, представиха на пресконференция в Националната следствена служба.

Извършени са огромен брой претърсвания, изземвания на автомобили, сейфове и тайници в България и в Европа, арестувани са десетки лица. В претърсените жилища и в специалните банкови сейфове са открити множество и уникални артефакти - златни, сребърни, бронзови, керамични. Предметите са част от световното културно наследство и културното наследство на нашата държава, съобщи зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев.

Общата стойност на откритите вещи на черния пазар е над 100 млн. евро, обяви той.

Сред тях има египетски и китайски антики. Голямата част от откритите артефакти са придобивани незаконно, при разкопки основно в балканските държави и в Италия, а друга част са закупувани на черния пазар.

Открити са няколкостотин артефакта, откраднати преди около 10 години от частна колекция. Също така има артефакти, които са предмет на кражба от различни музеи. Част от тези вещи вече са върнати в държавите, на които принадлежат, добави прокурорът.

Предмет на делото е също и пране на пари, като към момента регистрираните транзакции, свързани с тази дейност, са за над 1 млрд. долара, съобщи още Кънев.

Престъпната група е действала над 16 години в Западна Европа, Балканите, Съединените щати и други страни.

Директорът на ГДБОП Боян Раев уточни, че операцията все още е в ход, като от вчера насам продължава 30 часа. В акцията участват над 220 служители на Главна дирекция за борба с организираната престъпност. За срок от 24 часа са задържани 35 лица, намерени са хиляди артефакти. Установени над 50 броя огнестрелни оръжия и взривни вещества, като част от оръжията са с античен произход.

В България операцията се провежда в София, Стара Загора, Видин, Разград, Харманли, Дупница, Варна, Шумен, Велико Търново, Долни Дъбник, Плевен Червен Бряг и Нови Пазар.

Той отбеляза, че в организацията има строга йерархия, като сред задържаните има иманяри, дилъри на културни ценности и трафиканти, които извършват пренасянето на артефактите, както и международни посредници на най-високо ниво в международната престъпна мрежа.

Според Пауло Бефера, заместник началник на специализираната дирекция за защита на културното наследство на италианските Карабинери (Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - TPC) тази операция трябва да бъде цитирана като най-голямата в областта. Бе създадена група, която работи по изключително бърз начин и организирано, тя обхваща не само полицията, но и прокуратура. Това позволи координирано действие много бързо. Само в Италия бяха намерени около 300 исторически артефакти от III век пр.Хр. до III век сл.Хр., каза още Бефера.

По думите на Йенс Лийтхигенар, ръководител на екип "Престъпления против собствеността" към Центъра за борба с тежката и организирана престъпност на Европол това е най-голямата операция в областта на културното наследство, в която Европол е участвала. Той допълни още, че сътрудничеството е много важно, но също така и опазването, и предпазването на културните предмети. България отправи молба за помощ преди две години и създадохме работна група. В нея взеха участие не само европейски държави. Идеята е Европол да бъде като информационен център, каза още Лийтхигенар.

Операцията, осъществена под надзора на Софийска градска прокуратура, е реализирана в рамките на международна оперативна работна група, координирана от Европол и с водещото участие на ГДБОП. В разследването са взели участие и представители на НСлС и ДАНС. В международен план в операцията участваха национални органи от Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания и България. Акцията беше координирана от координационни центрове в София и в Евроджъст, Хага (Нидерландия).

