Американски самолет С-130 "Херкулес" кацна в София от базата на НАТО в Рамщайн (снимки)

Нов американски транспортен самолет С-130 "Херкулес" кацна в София от базата на НАТО в Рамщайн, съобщава "Булфото".

Летателната машина е четиримоторен турбовитлов военен транспортен самолет и един от най-използваните във военно-транспортната авиация на НАТО и тактическите сили в световен мащаб. Произвеждан от американската компания Lockheed Martin, той държи рекорда за най-дълго непрекъснато производство в историята, като е на въоръжение в множество държави.

Основното предимство на "Херкулес" е способността му да излита и каца на къси и неподготвени писти (пръст, чакъл, пясък), което го прави незаменим както в зони на военни конфликти, така и при хуманитарни операции и бедствия. Капацитетът му позволява превоз на до 92 пътници, 64 парашутисти с пълно бойно снаряжение или близо 20 тона товари, включително лека бронирана техника. Актуалната модернизирана версия - C-130J Super Hercules, разполага с по-мощни двигатели и изцяло дигитална авионика.

Ден по-рано бившият заместник-министър на външните работи и анализатор Милен Керемедчиев съобщи за струпване на американска военна авиация на Терминал 1 на летището в София.

Според информацията, предоставена във Facebook от Керемедчиев, на летището са разположени седем американски военни самолета-цистерни, предназначени за зареждане на изтребители във въздуха. Освен тях, на място са забелязани и три товарни самолета от типовете C-17 и C-130, както и няколко машини Boeing 747, които обикновено се използват за превоз на военен персонал.

В поста си анализаторът изказва предположение, че цялата техника е на път за Иран.

"Явно там ще става много горещо много скоро", коментира той с намек за очакваната атака на САЩ и Израел срещу Иран.

Малко по-късно за самолетите на летището в София потвърдиха и от Министерството на отбраната, като обясниха, че самолетите са на ВВС на САЩ и "разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса". "Личният състав е за обслужване на самолетите", добавиха от МО.

Снимки: Булфото, БТА

Източник: dir.bg