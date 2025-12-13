Алцхаймер уби боса на „Фантастико“ Валери Николов

Един от най-богатите и обществено отговорни български бизнесмени – собственикът на веригата супермаркети „Фантастико“ Валери Николов издъхна на 74-годишна възраст след продължила близо 10-години битка с болестта на Алцхаймер.

На Никулден, 6 декември предприемачът и заклет меломан, затвори завинаги очи в имението си в „Драгалевци“, в което прекара последните месеци от живота си под непрестанно лекарско наблюдение.

Опечалени близки на Валери Николов разказаха, че босът на една от 5-те най-големи търговски вериги в България е бил напълно прикован към леглото от пролетта вследствие на нелечимото прогресивно неврологично заболяване, а скъпоструващите медикаменти, които от години е приемал, просто са спрели да действат.

„Накрая почти всичките му мозъчни клетки бяха унищожени той не можеше да говори, да се движи, да се храни самостоятелно и да разпознае когото и да е“, скърбят от семейството му.

Валери Николов ни напусна, оставяйки ярката следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие. Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант, смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България, щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата, с неговия стремеж към това, винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти. Завинаги ще бъде в сърцата ни", обявиха в траурната вест за смъртта на Валери Николов от „Фантастико груп“.

Роденият в Трън на 21 април 1951 г. предприемач остави наследство от близо 1 милиард лева, което ще бъде поделено между сина му Владимир и дъщеря му Гергана. Важно е да се уточни, че за разлика от състоянието на повечето български богаташи неговите пари наистина са изкарани с дългогодишен честен труд. На практика децата на Валери Николов от няколко години управляват съвместно изградената от баща им бизнес империя, включваща 48 модерни супермаркета „Фантастико“, в които работят над 3 500 служители, четири складови бази, търговския център „Скай сити“ в софийския квартал „Гео Милев“, хотелския комплекс „Скай уей“, три боулинг центъра и музикалния клуб „Джой Стейшън“ в Студентски град. Николов беше вдовец, а през последните 20 години живееше под един покрив, но без брак с дългогодишната счетоводителка на „Фантастико“. Последната жена в живота на Валери Николов, която е с руска жилка в кръвта, не притежава дялове в компаниите му.

Близки до семейството на бизнесмена разказват, че той е диагностициран с болестта на Алцхаймер през пролетта 2016 г., малко след като се завръща от Куба, докъдето лети с частен самолет, за да гледа на живо историческия концерт в Хавана на любимата си група „Ролинг стоунс“.

„Валери се бореше с Алцхаймера почти 10 години и макар медицината още да не е открила лечение на това неврологично заболяване, той съумя да удължи живота си благодарение на най-добрите лекари в света и скъпоструващи лекарства. През годините беше пациент на най-реномираните клиники в Европа, а последното му лечение беше миналата есен във Виена в елитната клиника WRK при световно признатия професор Байщайнер. Въпреки че прекара там повече от два месеца, а семейството му плати над половин милион евро, терапията при експерт №1 в областта на неврологията се оказа неуспешна, а състоянието му рязко се влоши. Други лекари казват, че това се е дължало на временното спиране на лекарствата му за сметка на ултразвуковата терапия, но истината е, че болестта на Алцхаймер е нелечима и в крайна сметка уби Валери Николов“, опечалени са близките на собственика на супермаркетите „Фантастико“.

Валери Николов беше известен и като огромен почитател на рок музиката и дори създаде собствена група „Афект“, с която свиреше за удоволствие.

Специално заради рок бандата си предприемачът изгради музикалния клуб „Джой стейшън“ в Студентски град, харчейки милиони левове за най-високия клас оборудване, озвучаване и мултимедия. Днес залата е домакин на концерти на международни музикални звезди, в нея са се изявявали и всички най-големи имена на българската рок и поп музика.

Валери Николов беше близък приятел и най-щедър клиент на Лили Иванова. След смъртта му примата на родната естрада призна в публикация във фейсбук профила си, че дългогодишните им професионални отношения и взаимно уважение е прераснало в приятелство след 2012 г. Тогава Лили Иванова се превърна в първата българска изпълнителка, изнесла концерт пред 15 000 души в зала „Арена Армеец“, финансиран изцяло от „Фантастико“. Певицата се колебаела дали да направи тази важна стъпка но бизнесменът я окуражил и й казал: „Длъжна си да го направиш! Не само заради теб и заради почитателите ти, а и заради музиката“.

Малко известен факт е, че през годините Лили Иванова е изнесла близо 100 частни концерта за Валери Николов в музикалния му клуб „Джой стейшън“, като в някои от тях примата на родната естрада е пеела под музикалния съпровод на рок групата на бизнесмена „Афект“.

„Имаше период, в който Лили буквално всеки месец изнасяше частни концерти за боса на „Фантастико“ и подбрана от него ВИП публика, естествено, срещу щедро заплащане от по 70 000 лева на изява“, спомнят си приятели на родения в Трън мултимиионер-визионер.

Валери Николов изгражда компанията си „Фантастико“ през далечната 1991 г., когато открива първия супермаркет на най-скъпата улица в София – „Оборище“. споделял е, че идеята за бизнеса се заражда още през 80-те години, когато работи като търговско аташе в Рио де Жанейро и вижда модел на големи търговски формати, които по това време не съществуват в България.

Първият магазин е финансиран чрез ипотека на неговия дом, а управлението в ранните години е лично.

В следващите три десетилетия „Фантастико“ се превърна в най-голямата семейна фирма в България и днес веригата супермаркети е в първите 5 по оборот търговски вериги у нас, успешно конкурирайки се с международните гиганти „Била“, „Лидъл“ и „Кауфланд“. За изминалата 2024 г. оборотът на веригата рязко нараства и достига почти 1 милиард лева.

До края на живота си Валери Николов съумя да опази „Фантастико“ като изцяло българска и семейна компания, отказвайки да продаде бизнеса на международни корпорации, въпреки огромните апетити. Известно е, че през 2019 г. Николов отхвърля оферта от 550 милиона евро за продажбата на „Фантастико“, дошла от най-големият финансов конгломерат в Турция „Коч холдинг“.

След смъртта на Валери Николов основаната от него търговска верига вероятно отново ще бъде обект на международен инвеститорски интерес, а в бизнес средите се мълви, че продажбата на „Фантастико“ за стотици милиони евро не е невъзможна. На този етап обаче наследниците - синът Владимир и дъщерята Гергана декларират, че нямат такива намерения. Те са си разделили управлението, така че да е по-ефективно. Под контрола на Владимир са около 35 хипермаркета на веригата в София, които са основният двигател на бизнеса, докато Гергана Кирчева и съпругът й - бивш военен с чин подполковник, управляват търговските обекти в Кюстендил, Пловдив, Елин Пелин и Перник, както и няколко от по-малките супермаркети под бранда „Фантастико“ в София.

„Семейството едва ли ще направи грешката да раздели бизнеса на две и да не спази завета на баща си компанията да си остане семейна собственост. Възможно е обаче центровете и музикалната зала „Джой Стейшън“ в някакъв момент да бъдат продадени“, допускат в бизнес средите.

