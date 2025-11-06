41-годишна жена е починала след побой зад училище в центъра на София

41-годишна жена е починала след побой в София, съобщи Нова телевизия. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ "Христо Смирненски" в столицата във вторник.
Училището се намира на бул. "Сливница" 45 в периферията на столичния център.
Заподозрян за извършеното престъпление е охранител на строежа. Според първоначалните данни той нанесъл удари на жената, която по-късно издъхнала от вътрешни кръвоизливи.
Снимка: 43ou.com
Мъжът е задържан, съобщиха от СДВР.
По първоначална информация соченият за извършител отричал действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му.
Жертвата е от София и е била обявена за издирване.
Образувано е досъдебно производство.
Източник: dir.bg