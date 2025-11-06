41-годишна жена е починала след побой зад училище в центъра на София Задържан е охранител на строежа, който отричал, но се е провалил на детектор на лъжата https://crimes.bg/vodeshha-tema/41-godishna-zhena-e-pochinala-sled-poboy-zad-uchilishte-v-centara-na-sofiya-3/176772 Crimes.bg

41-годишна жена е починала след побой в София, съобщи Нова телевизия. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ "Христо Смирненски" в столицата във вторник.

Училището се намира на бул. "Сливница" 45 в периферията на столичния център.

Заподозрян за извършеното престъпление е охранител на строежа. Според първоначалните данни той нанесъл удари на жената, която по-късно издъхнала от вътрешни кръвоизливи.

Снимка: 43ou.com

Мъжът е задържан, съобщиха от СДВР.

По първоначална информация соченият за извършител отричал действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му.

Жертвата е от София и е била обявена за издирване.

Образувано е досъдебно производство.

Източник: dir.bg