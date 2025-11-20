19-годишен показа среден пръст пред размазаната си кола на оживен столичен булевард (снимки) "Снимка с колата ми, доказва ли, че аз съм шофирал", написа Нидал Мохамад във фейсбук https://crimes.bg/vodeshha-tema/19-godishen-pokaza-sreden-prast-pred-razmazanata-si-kola-na-ozhiven-stolichen-bulevard-snimki-3/177946 Crimes.bg

Мощен Мерцедес се е нанизал в стълб на светофар вчера пред бившето кино "Арена" на столичния булевард "Тодор Александров".

19-годишен е пострадал при инцидента и е откаран за преглед в лечебно заведение, събщиха вчера от СДВР пред БТА. Според информацията той е шофирал и няма информация за други пострадали.

Снимка: фейсбук група "Катастрофи в София"

Във фейсбук групата "Катастрофи в София" съобщиха, че това е Нидал Мохамад, а самият той потвърди в коментари под публикацията.

На един от кадрите, който е бил публикуван първоначално в негов профил в Инстаграм, той позира, показвайки среден пръст, пред смачканата си кола - Mercedes C63 AMG S PERFORMANCE с мощност 700 к.с.

"Снимка с колата ми, доказва ли, че аз съм шофирал", пише Нидал във фейсбук в отговор на възмутени коментари за опасната катастрофа.

"Полицаите ще си свършат работата", пише още той.

Според публикацията, която той не опровергава, баща му е ортопедът-травматолог Насер Мохамад.

