19-годишен показа среден пръст пред размазаната си кола на оживен столичен булевард (снимки)

Мощен Мерцедес се е нанизал в стълб на светофар вчера пред бившето кино "Арена" на столичния булевард "Тодор Александров".
19-годишен е пострадал при инцидента и е откаран за преглед в лечебно заведение, събщиха вчера от СДВР пред БТА. Според информацията той е шофирал и няма информация за други пострадали.
Снимка: фейсбук група "Катастрофи в София"
Във фейсбук групата "Катастрофи в София" съобщиха, че това е Нидал Мохамад, а самият той потвърди в коментари под публикацията.
На един от кадрите, който е бил публикуван първоначално в негов профил в Инстаграм, той позира, показвайки среден пръст, пред смачканата си кола - Mercedes C63 AMG S PERFORMANCE с мощност 700 к.с.
"Снимка с колата ми, доказва ли, че аз съм шофирал", пише Нидал във фейсбук в отговор на възмутени коментари за опасната катастрофа.
Снимка: фейсбук група "Катастрофи в София"
"Полицаите ще си свършат работата", пише още той.
Според публикацията, която той не опровергава, баща му е ортопедът-травматолог Насер Мохамад.
Източник: dir.bg