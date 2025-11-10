10 минути делели Инна от смъртта: Майката на две деца, загубила 50% от кръвта си, отвори очи 37-годишната жена бе нападната и намушкана многократно с нож от бившия си приятел Георги Мирчев-Фрико в центъра на Благоевград https://crimes.bg/vodeshha-tema/10-minuti-deleli-inna-ot-smartta-maykata-na-dve-deca-zagubila-50-ot-kravta-si-otvori-ochi-3/177087 Crimes.bg

10 минути делили 37-годишната Инна Илиева от смъртта, след като бе нападната и намушкана многократно с нож от бившия си приятел Георги Мирчев-Фрико в центъра на Благоевград в петък. Младата жена била загубила 50 процента от кръвта си, когато била докарана в Многопрофилната болница в областния град и по спешност оперирана. Това разказа пред местния сайт "Струма" директорът на МБАЛ-Благоевград д-р Димитър Димитров.

Сигналът за кървавата атака, станала в кафене в подплощадното пространство на централния благоевградски площад "Георги Измирлиев", бе подаден около 10.54 часа на 7 ноември. 37-годишната Инна Илиева е била в заведението със своя приятелка, когато Мирчев я напада в гръб и започна да нанася удари с нож по горната част на тялото й.

Младата жена, която е майка на две деца, бе транспортирана в болницата в Благоевград в шоково състояние и с огромна кръвозагуба. Ножът в ръцете на бившия й любим, с когото живели няколко години на семейни начала, наранил трахеята й, минавайки на косъм от сънната й артерия.

"Втората рана е в основата на шията непосредствено над гръдната кост. Острието прониква в гръдния кош в близост до сърцето и големите кръвоносни съдове, излизащи от него, за щастие - без да ги увреди. Раните са обработени. Кръвотечението от тях е спряно, но продължава кървенето от множеството рани от двете ръце", допълва д-р Димитров.

Два екипа хирурзи се борят за живота на Инна.

"При направен скенер с контраст се установи, че при един от ударите с ножа в лявата гръдна половина има пробив на белия дроб, който е пълен с кръв", каза още директорът на МБАЛ-Благоевград. Д-р Димитров дренира около половин литър кръв от органа и така го спасява.

След интервенциите младата жена е поставена под медикаментозна кома. Днес около 11 часа е екстубирана и вече диша самостоятелно, като е в съзнание и контактна.

"Ако реанимационните действия бяха закъснели с около 10 минути, изходът нямаше да е положителен", категоричен е шефът на лечебното заведение.

33-годишният Георги Мирчев-Фрико, който е бивш футболист, от години е известен на полицията, а преди 3 години бе задържан при спецоперация срещу разпространението на наркотици заедно с брат си Юли и баща им Юлиян, който пък има солидно досие от присъди - за убийство, опит за убийство, кражби, наркотици.

След нападението Мирчев се предаде сам, а вчера Окръжният съд в Благоевград го остави за постоянно в ареста. Заседанието бе проведено при закрити врата. Съдия Величка Пандева прие искането на наблюдаващия прокурор Ивайло Филипов и прецени, че има реална опасност Георги Мирчев да се укрие или да извърши ново престъпление с оглед криминалното му минало. Затова му наложи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража".

