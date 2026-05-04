ЗА СЛАВА БОЖИЯ! Седмица на православното кино и две великолепни книги ще представи братството на Чекотинския манастир "Св. Архангел Михаил" в Ботевград Душеспасителната инициатива се провежда с благословението на Константийски епископ Михаил и на Ловчанския митрополит Гавраил

С благословението на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил и по идея на Братството на Чекотинския манастир „Св. Архангел Михаил“, с игумен Негово Преосвещенство Константийския епископ Михаил, ще се проведе инициативата „Православно кино“ в Ботевград, съобщиха от светата обител.

На 11, 13 и 14 май от 18:00 часа в Библиотека „Иван Вазов“ – Ботевград ще се състоят прожекции на филми, свързани с православната вяра и силата на просветителската мисия, съпътствани от представяне на книги и беседи. Входът е свободен.

В първата от трите вечери ще бъде представен филма “Пътят на воина”, посветен на житието, страданието и тържеството на отец Георги от Жегларци. Специален гост ще бъде сценаристът на филма Георги Тодоров.

На втория ден, 13 май, зрителите ще се потопят в документалния филм “Кананга”, разказващ за гръцката православна мисия в Конго, Африка. След прожекцията Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил ще изнесе беседа пред миряните.

Кулминацията на седмицата на православното кино в Ботевград ще бъде на 14 май 2025 г., когато ще бъде излъчен филмът “Не затваряй очи” по едноименния роман на Мартин Ралчевски, разказващ за силата та вярата, любовта и Божиите чудеса в нашия живот. Специални гости ще бъдат актьори от филма.

В рамките на душеспасителната инициатива, жителите и гостите на Ботевград ще могат да се запознаят с двете великолепни книги, подготвени от братството на Чекотинския манастир „Св. Архангел Михаил“, които излязоха от печат в началото на годината.

Първата е озаглавена “Еволюционната теория. Ако няма Бог, всичко е позволено”. Тя представлява всеобхватен труд, който разглежда всички факти и експерименти, свързани с произхода на света - дали е възникнал от само себе си (както теорията твърди), или е създаден от Бог, както ни учи Православната вяра. Монасите от братството детайлно изследват доколко еволюционната теория почива на научни доказателства или е по-скоро идеологическа линия, наложена за да се отклони човекът от пътя му към Твореца. Книгата е написана е във възможно най-разбираем, научнопопулярен стил и език, достъпна е, но същевременно е задълбочена и всеобхватна.

В помощ на настоящите и бъдещи родители е втората книга на братството, озаглавена “Книжка за възпитанието”. Там са събрани най-основните и важни правила, свързани с отглеждането и грижата за духовното развитие на децата. Отново стилът е достъпен, лек и разбираем, така че майките и бащите лесно да запомнят и да прилагат наученото в живота. Илюстрациите са от Илия Бешков и Вадим Лазаревич. За основа на текста е послужил трудът на екатернгбургския и ирбитски епископ Ириней “За православното възпитание на децата”. Едно от най-важните послания на книжката е, че родителят трябва да наблюдава детето си за да открие най-главната му слабост и порок, и първо на него да обърне внимание. При някои дечица това може да е чревоугодието, при други - мързелът, при трети - гняв или непослушание и пр. Която от тези слабости родителят улови, следва да се започне работа в тази посока. Ако успеем да помогнем на детето в преодоляването й, ще ни бъде много по-лесно след това във възпитанието му, разказват монасите, изготвили сборника.

Книгата може да бъде закупена онлайн, както и на място в Чекотинския манастир „Св. Архангел Михаил“, може да бъде открита и в някои от столичните храмове като “Свети Седмочисленици” или “Света София”, споделиха от манастира.

Източник: informiran.net