Техномаркет откри нов магазин в Ритейл парк Костинброд

Техномаркет разширява търговската си мрежа с откриването на нов магазин в новия Ритейл парк в Костинброд, разположен на ключова пътна артерия, свързваща София със Северозападна България.

Локацията осигурява бърз и лесен достъп както за жителите на града и околните населени места, така и за клиенти, пътуващи извън столицата.

Новият магазин на Техномаркет е част от модерна търговска среда, създадена с мисъл за комфорта на клиентите – просторна търговска зала, ясна навигация и богат асортимент от техника и електроника за дома и офиса. Благодарение на позиционирането си в Ритейл парк Костинброд, обектът се превръща в естествена спирка за пазаруване „по пътя“ – бързо, удобно и без излишно отклонение от маршрута.

Клиентите на новия магазин ще открият широка гама от продукти – от телевизори, смартфони и лаптопи, до големи и малки домакински уреди, аксесоари и решения за модерния дом. Техномаркет предлага и допълнителни услуги като гъвкави условия за покупка на изплащане, професионална консултация, доставка, монтаж, удължена гаранция и оторизиран сервиз.

Специален старт в навечерието на Коледа

Откриването на магазина съвпада с най-активния период за пазаруване в годината – подготовката за коледните празници. По този повод, в рамките на първите три дни след откриването, всички клиенти ще получават ваучер с -15% за последваща покупка, изчислен на база стойността на текущата им покупка. Инициативата е част от стремежа на Техномаркет да предложи допълнителна стойност на клиентите си и да ги подкрепи в избора на практични и желани коледни подаръци.

Техномаркет – близо до клиентите

С новия магазин в Ритейл парк Костинброд, Техномаркет затвърждава присъствието си в ключови търговски локации и продължава да бъде надежден партньор за техника и електроника както за жителите на региона, така и за пътуващите към Северозападна България.