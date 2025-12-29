„За нас Брижит Бардо ще остане завинаги жената, която превърна Белица в място на надежда, състрадание и ново начало“ https://crimes.bg/uncategorized/za-nas-brizhit-bardo-shte-ostane-zavinagi-zhenata-koyato-prevarna-belica-v-myasto-na-nadezhda-sastradanie-i-novo-nachalo-3/181282 Crimes.bg

Брижит Бардо – легендарна френска актриса и дългогодишен защитник на правата на животните, почина на 91-годишна възраст. Новината беше съобщена в неделя от Фондация „Брижит Бардо“, цитирана от АФП.

По повод кончината ѝ кметът на община Белица Радослав Ревански изпрати съболезнователно писмо, в което отдава почит на приноса на Бардо към спасяването на животни в България и най-вече към създаването и развитието на Парка за танцуващи мечки край Белица.

„За света тя беше икона на киното и символ на свободния дух. За нас, жителите на община Белица, тя ще остане завинаги жената, която даде втори живот на мечките и превърна Белица в място на надежда, състрадание и ново начало“, посочва Ревански в писмото си.

По думите му благодарение на каузата и личната ангажираност на Брижит Бардо, Паркът за танцуващи мечки се е превърнал в истински дом на спасението – място, където страданието е заменено със спокойствие, а страхът – със свобода.

„Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце. Тя ни показа, че истинската слава не е в прожекторите, а в доброто, което оставяш след себе си“, се казва още в съболезнователното писмо.

Кметът изказва съболезнования от свое име, от името на жителите на Белица и от всички, които вярват, че животът на всяко живо същество има стойност, като завършва с думите: „Почивай в мир, Брижит Бардо. Белица ще те помни“.

След края на своята филмова кариера Брижит Бардо се посвещава изцяло на защитата на дивата природа. През 1986 г. тя основава Фондация „Брижит Бардо“, която днес има представителства в над 30 държави по света. В България фондацията, съвместно с международната организация „Четири лапи“, стои зад създаването и поддържането на Парка за мечки край Белица.

През септември тази година паркът отбеляза 25 години от създаването си с тържество, в което участваха представители на „Четири лапи“, Фондация „Брижит Бардо“ и десетки защитници на правата на животните.

Източник: neudobnitebg.com