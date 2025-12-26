В последните дни на отиващата си 2025-а, Travellove.bg ви приветства с шеметна доза незабравими пътешествия и вълнуващи разкази за мечтани дестинации. В навечерието на новата 2026 г. копнежът за нови преживявания и жаждата за емоционални приключения ни води към следващите истории и полезни насоки, които подбрахме специално за теб.

Започваме с вълнуващо пътуване до мястото, вдъхновило филма „Замръзналото кралство“. Кое е то, защо стотици хиляди се стичат към него и как печели милиони от посетители – ще ви разкажем съвсем скоро. Ще продължим с интригуваща разходка по стъпките на „Междузвездни войни“ в Тунис, където ще ви разкрием малко познати факти и детайли. От Африка се местим в далечна Индия, където съществува култът към плъховете. Ще ти покажем как да оцелееш като турист и с какво да бъдеш подготвен преди да се впуснеш в приключението там. А след това ще научиш как да разбираш коя улична храна е безопасна и няма да отведе в най-близката тоалетна.

Продължаваме с практична и полезна информация къде може да се насладиш и дори да участваш в най-емоционалното празнуване на Йордановден у нас извън традиционното мъжко ледено хоро в Калофер. Има няколко места, където на местна почва организаторите сътворяват чудесен празник. Ще пътуваме заедно до топ 5 на най-поддържаните и подходящи екопътеки у нас за зимни разходки. Ще те информираме кои са най-важните туристически промени в Европа от 2026 година. И ще ти дадем предложения също къде да избягаш в най-депресиращия ден от годината, който през 2026-а се пада на 20 януари.

Ще отскочим до най-уютните хижи в планините с нашия пътеводител. Ще се насладим заедно на топ 10 дестинации от филми, които може да посетим. Ще набележим топли локации, където по бански и с коледна шапка може да посрещнем новата година. Както и местенца, където можем да се отдадем на заслужен релакс в промеждутъка между Коледа и Нова Година.

И още. Ще научиш защо януари не е за подценяване, а може да се превърне в мечтания тих и спокоен месец за пътуване. Както и къде на Балканите за 3-4 часа път с колата може да се потопиш в термален басейн в балкана сред сняг и природа. Ще те отведем до десетте лифта с най-зашеметяващи гледки на Стария континент, а за финал – ще набележим заедно няколко идеи за колекционерски мании от пътешествията по света.

