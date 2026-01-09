9 Години Derma-Act! Грижа, на която се доверявате! https://crimes.bg/uncategorized/9-godini-derma-act-grizha-na-koyato-se-doveryavate-3/182065 Crimes.bg

Всяка година в Derma-Act пациенти и лекари имат повод да празнуват.

Но това не е просто още един рожден ден. Това е празник на постоянството, на доверието и на мисията на клиниката - да превръща красотата в нещо значимо, трайно и неподвластно на времето.

Година след година Derma-Act доказва, че истинската красота не е моментна тенденция, а класика - онази, която вдъхновява, остава и докосва все повече хора.

Именно затова на техния празник всъщност празнуват настоящите и бъдещите им пациенти.

А лекарите и целият екип правят това, което умеят най-добре - подаряват грижа, внимание и възможност за избор.

Сега и ти можеш да се възползваш от -30% отстъпка на любимите си процедури в Derma-Act.

Независимо дали искаш:

* да върнеш младежкия и свеж вид на кожата си

* да се разделиш дългосрочно с нежеланото окосмяване

* или да оформиш тялото, за което винаги си мечтал/а, в клиниката ще откриеш решение, съобразено с твоите нужди и цели.

А най-хубавото?

Можеш да предплатиш избраните процедури до 9 февруари,

и да ги използваш в удобно за теб време до 9 март.

Не знаем за теб, но според нас това вече е класика. :)

Условия на промоцията:

Процедури с до -30% намаление могат да бъдат закупени в периода от 9.01 до 9.02.2026 г. и използвани до 9.03.2026 г.

Отстъпката не важи за: пластични операции, ботокс (с изключение на ботокс 3 зони - цени от 332.34 € за жени и 383.47 € за мъже), козметични процедури, общи дерматологични прегледи и консултации, както и продуктите на Allergan и Restylane.

За повече информация относно тях - обърнете се към екипа в клиниката.