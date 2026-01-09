9 Години Derma-Act! Грижа, на която се доверявате!

Всяка година в Derma-Act пациенти и лекари имат повод да празнуват.
Но това не е просто още един рожден ден. Това е празник на постоянството, на доверието и на мисията на клиниката - да превръща красотата в нещо значимо, трайно и неподвластно на времето.
Година след година Derma-Act доказва, че истинската красота не е моментна тенденция, а класика - онази, която вдъхновява, остава и докосва все повече хора.
Именно затова на техния празник всъщност празнуват настоящите и бъдещите им пациенти.
А лекарите и целият екип правят това, което умеят най-добре - подаряват грижа, внимание и възможност за избор.
Сега и ти можеш да се възползваш от -30% отстъпка на любимите си процедури в Derma-Act.
Независимо дали искаш:
* да върнеш младежкия и свеж вид на кожата си
* да се разделиш дългосрочно с нежеланото окосмяване
* или да оформиш тялото, за което винаги си мечтал/а, в клиниката ще откриеш решение, съобразено с твоите нужди и цели.
А най-хубавото?
Можеш да предплатиш избраните процедури до 9 февруари,
и да ги използваш в удобно за теб време до 9 март.
Не знаем за теб, но според нас това вече е класика. :)
Условия на промоцията:
Процедури с до -30% намаление могат да бъдат закупени в периода от 9.01 до 9.02.2026 г. и използвани до 9.03.2026 г.
Отстъпката не важи за: пластични операции, ботокс (с изключение на ботокс 3 зони - цени от 332.34 € за жени и 383.47 € за мъже), козметични процедури, общи дерматологични прегледи и консултации, както и продуктите на Allergan и Restylane.
За повече информация относно тях - обърнете се към екипа в клиниката.