Следващата седмица в TravelLove: идеи, маршрути и пътешествия без граници

Светът се променя, а с него и начинът, по който пътуваме. В TravelLove започваме следващата седмица с теми, които помагат на пътешествениците да планират по-умно, да избират по-смело и да откриват света отвъд стандартните маршрути.

В следващите дни ще обърнем внимание на практични въпроси, екзотични дестинации и големи пътешественически мечти.

Ще разберете къде по света плащането в брой вече не е възможно и как да се подготвите, за да избегнете неприятни ситуации по време на пътуване.

Ще ви срещнем с прочути племена и легендарни филмови герои, чиито истории са вдъхновили поколения, и ще покажем как тези места могат да бъдат посетени и днес.

Ще дадем конкретни и полезни съвети за хората, които изпитват дискомфорт по време на полети – как да се справите с болки в краката и разширени вени при дълго пътуване със самолет.

Поглеждаме и към дестинации за по-смелите – Венецуела днес, какво трябва да знаете, ако търсите авантюра извън туристическите клишета.

Сред темите на седмицата още:

– Да живееш в Норвегия – реалните плюсове и минуси

– В коя държава се използва най-старата валута в света

– Най-значимите фестивали и големи събития, които предстоят през 2026 година

– Околосветско пътешествие – мит или постижима цел

– Горещите летни дестинации за 2026 и как да планираме пътуванията си отрано

– Как влизането на еврото ще се отрази на българските туристи

– Малко известни, но впечатляващи дестинации, достъпни с автобус

– Road trip из Европа – идеи за маршрути с автомобил

TravelLove е място за хора, които не търсят просто ваканция, а смислено пътуване – с информация, вдъхновение и поглед към света такъв, какъвто е.

Останете с нас – защото в TravelLove всяка седмица започва с нова причина да тръгнете на път.

