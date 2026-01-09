Следващата седмица в TravelLove: идеи, маршрути и пътешествия без граници

Светът се променя, а с него и начинът, по който пътуваме. В TravelLove започваме следващата седмица с теми, които помагат на пътешествениците да планират по-умно, да избират по-смело и да откриват света отвъд стандартните маршрути.
В следващите дни ще обърнем внимание на практични въпроси, екзотични дестинации и големи пътешественически мечти.
Ще разберете къде по света плащането в брой вече не е възможно и как да се подготвите, за да избегнете неприятни ситуации по време на пътуване.
Ще ви срещнем с прочути племена и легендарни филмови герои, чиито истории са вдъхновили поколения, и ще покажем как тези места могат да бъдат посетени и днес.
Ще дадем конкретни и полезни съвети за хората, които изпитват дискомфорт по време на полети – как да се справите с болки в краката и разширени вени при дълго пътуване със самолет.
Поглеждаме и към дестинации за по-смелите – Венецуела днес, какво трябва да знаете, ако търсите авантюра извън туристическите клишета.
Сред темите на седмицата още:
– Да живееш в Норвегия – реалните плюсове и минуси
– В коя държава се използва най-старата валута в света
– Най-значимите фестивали и големи събития, които предстоят през 2026 година
– Околосветско пътешествие – мит или постижима цел
– Горещите летни дестинации за 2026 и как да планираме пътуванията си отрано
– Как влизането на еврото ще се отрази на българските туристи
– Малко известни, но впечатляващи дестинации, достъпни с автобус
– Road trip из Европа – идеи за маршрути с автомобил
