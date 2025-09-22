Родните звезди изпратиха ученици в частни училища

Първият учебен ден винаги е изпълнен с вълнение, усмивки и надежда за ново начало. Той е вълнуващ момент за всяко семейство, а когато родителите са известни личности, тръпката и вниманието стават още по-големи. Родните знаменитости не направиха изключение и с гордост споделиха мигове от първия учебен ден на отрочетата си. Снимки с букети, усмивки и раници заляха социалните мрежи. Някои изпратиха първолаци, други – вече пораснали ученици, но емоцията бе една и съща: гордост, вълнение и надежда за една успешна нова учебна година.

Малчуганите на някои родни випове започнаха учебната година още на 14 септември неделя. Наум Шопов и годеницата му Теа Минкова споделиха как изпращат малката Амая на училище. Само на 5 години, с раничка на гръб и усмивка на лице, малката направи първите си стъпки към големия свят на знанието. „Неусетно порасна и нашето момиче“, сподели Теа. Тя призна, че детето е само на 5 години, но са решили да го изпратят на училище.

Амая ще навърши 6 годинки в края на годината. Малката ще се обучава в частно школо, където ще бъде в предучилищна група, а от следващата година ще е в първи клас.

„Успешна учебна година, мило наше детенце. Кога купувахме книжки с картинки, кога започнахме да надписваме тетрадки с квадратчета… Пожелаваме на всички деца успешна нова учебна година. Най-вече да се забавляват, а през забавлението да натрупат и много нови умения и знания“, написа гордата майка.

Бизнесменът и риалити звезда Даниел Бачорски също изпрати ученичката Емели на 14 септември. Детето ще бъде в предучилищна група. Двамата родители Даниел и Емилия публикуваха кадри и сърдечни думи за този вълнуващ момент в живота им.

„Смесени чувства ме обзеха на първия учебен ден днес. Емели… Пораснала си, а в сърцето ми си още малко дете. Попътен вятър! Обичам те!“, написа майката Емили Лозанова.

„Времето лети“, пише Бачорски като публикува снимки с настоящата си съпруга и другите си две деца. Припомняме, че той има общо 3 хлапета. Първородната Емели, която вече ще ходи на училище и ще бъде в отделни занимания със само една година по-малкия си брат Даниел. А най-малкият син на Бачорски се казва Боян и в началото на септември той прие своето свето кръщене.

Златка Райкова също изпрати първолак – сина на футболиста Благой Георгиев, кръстен на таткото футболист. Благой раздаде широки усмивки за обектива на майка си, носейки огромен букет за своята класна. Малчуганът беше облечен в елегантна униформа с вратовръзка, а Райкова и новата й половинка Карен също бяха издокарани подобаващо като за школото, без голотии и кич. „На добър час, момчето ми, обичаме те и се гордеем с тебе. Днес си ученик, утре – мечтател, а после – победител!", написа блондинката. Малкият Благой ще се обучава в частно училище в столичния квартал „Княжево“, където се изучава китайски. Направи впечатление, че таткото Благой Георгиев не се яви, за да изпрати сина си.

Фики Стораро също изпрати своя син Тунчер в първи клас. Малкият вече е ученик и гордостта на семейството. Фики често споделя в интервюта, че семейството му е на първо място и именно затова първият учебен ден на сина му е едно от най-значимите събития за него тази година.

Колежката му Преслава също преживява вълнението на родителите, които за първи път водят детето си в училище. Дъщеря й Паола започна нова страница от живота си.

Елизабет на Орлин Павлов също е сред звездните деца, които на 15 септември за първи път чуха училищния звънец. Русокосата красавица посрещна първия учебен ден с усмивка и красив тоалет на точки. „Един от най-вълнуващите моменти дойде и за нашето семейство! На добър час, наше мило момиче! Ние ще сме с теб на всяка крачка по големия път на знанието!”, написа майка й Диана. Орлин винаги е споделял, че ролята на баща е най-важната в живота му, а сега вече го очакват и задължения, свързани с училището.

Сред родителите, които също изпратиха наследниците си на училище, са и Гери Малкоданска, която заведе сина си Лео в първи клас.

Заедно с него и дъщерята на Никол Станкулова също за първи път прекрачи прага на класната стая. Разбира се, Никол не публикува снимки на детето си, което упорито крие от медиите.

Изкусителката Джулиана Гани също има първолак. Малкият Давид изглеждаше развълнуван за новия път, по който поема. С широка усмивка и нестандартни букети с цветни моливи и други училищни пособия той започна приключението си в училище.

Продуцентът и тв водещ Андрей Арнаудов също изпрати сина си Васил на училище. Той и половинката му Емануела споделиха кадър от сутринта преди голямото тържество за първия учебен ден. Заедно цялото семейство се бяха приготвили за събитието с красив букет и горещ ентусиазъм.

Актрисата Биляна Петринска също преживя един от най-вълнуващите моменти в живота на всяка майка – тя изпрати своя син в първия му учебен ден като първокласник. Облечен стилно в тъмно сако и с уверен поглед, първолакът гордо позира до своите родители пред входа на училището. Биляна, както винаги елегантна и естествена, сияеше от радост и гордост, а бащата също споделяше емоцията с усмивка и букет в ръка.

„На добър час, порасналото ми момче! – с тези думи плеймейтката и тв звезда Златка Димитрова изпрати своя син в първия учебен ден. Гордата майка сподели в социалните мрежи серия от снимки от училището, на които личи колко специален е бил този момент и за двамата. На кадрите малкият Миро позира с раница на гръб и широко усмихнато лице, а Димитрова не скрива вълнението си, че вече е майка на ученик. Детето поднесе цветя на своята класна преподавателка. Златка отдавна е в ролята на всеотдайна майка, която не крие гордостта от развитието на детето си, което вече е трети клас.

Оказва се, че над 90% от родните випове са се спрели на частни училища за отрочетата си. На държавни са заложили Биляна Петринска, Евелина Кикерезова и Черната Златка.

Източник: Уикенд