Заляха Столична община с жалби за поскъпване в училищните столови

Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Столична община започват съвместни масирани проверки в училищата на територията на София заради зачестили жалби от родители, че цените в бюфетите и столовите драстично са поскъпнали в първия учебен ден на новата година.

“Проверяваме фактите, говорим с всички страни и изискваме резултат. Ученическото хранене е чувствителна услуга и няма място за експерименти с цените. Решенията трябва да са реалистични, обосновани и в интерес на децата“, заяви кметът на столицата Васил Терзиев.

От Столична община признават, че сигналите от родители за необосновано поскъпване след въвеждане на еврото са зачестили.

"По повод зачестили сигнали за повишение на цените в ученическите столове на територията на София, ръководството на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Столична община обединиха усилия за координирани действия за защита на обществения интерес и гарантиране на справедливи условия при предоставянето на услугата „ученическо хранене“, обявиха от местния парламент.

Установени нарушения - глоба от 5 000 до 100 000 лв.

В рамките на вече започналите проверки, КЗП установи, че от 2026 година е налице увеличение на крайните продажни цени на храната в част от ученическите столове в София. В съответствие с правомощията си и разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), Комисията ще проверява обосноваността на повишението по отношение на икономическата аргументация и добросъвестността при ценообразуването. КЗП вече е изискала от търговците доказателства, които да удостоверят необходимостта от промяна в цените. След анализ на предоставените документи ще бъде направена преценка за съответствие със закона, като се следи стриктно да не се допуска необосновано увеличение, свързано с прехода към еврото в периода на двойното обозначаване на цените. Необосновано завишаване на цени, свързано с валутния преход, е недопустимо и ще бъде санкционирано в предвидените от закона размери от 5000 до 100 000 лв.

Договорите с доставчиците - проверка по лупа

След множеството оплаквания от родители, че джобните на децата не стигат за изхранване по време на училищните занятия, Столична община започва проверки доколко договорните отношения с доставчиците на услугата се изпълняват коректно.

Инспекциите на Общината обхващат преглед на документацията за стриктното изпълнение на всички клаузи по действащите договори, както и механизмите за индексация.

"Условията и реда за провеждане на конкурси за ученическото столово и бюфетно хранене се провеждат по ред определен в наредба на Столичния общински съвет. Конкурсите се провеждат след решение на СОС, а комисията за избор на търговец е в състав от най-малко 8 представители на училището, училищното настоятелство, БАБХ, СРЗИ и др.", припомниха от Столична община.

Договорите се сключват за срок от 3 до 5 години, поради което в тях е предвидена клауза, даваща възможност за промяна на цената, но това е допустимо само при кумулативно изпълнени условия, сред които: ръст на официално обявения процент за инфлация за страната по данни на НСИ (такъв за 2026 г. все още не е определен), икономическа обосновка пред кмета на района и положително становище на дирекция “Образование” в Столична община (такова не е получила нито една от фирмите-доставчици в края на 2025 г. или началото на 2026 г.).

Цените на купоните

"Неспазените процедури и изисквания от страна на някои търговци ясно показва неправомерното увеличение на цените в районите Красно село и Възраждане. Кметът на р-н Възраждане потвърди, че фирмата доставчик на услугата в училища в района, която е увеличила едностранно цената на купон, незабавно ще върне старите цени, от преди последното увеличение на 5 януари, и ще възстанови наддадените пари на учениците като конкретни суми или чрез приспадане от следващи купони.

КЗП и Столична община отправят категоричен призив и предупреждение към всички търговци, които предоставят услугата „ученическо хранене“: в контекста на въвеждането на еврото и предвид спецификата на услугата – хранене на деца в училищна среда – всяко повишение на цените следва да бъде икономически обосновано и подкрепено с реални доказателства. Нарушаването на договорните задължения към Общината също ще бъде преследвано с всички предвидени в закона и договорите мерки", категорични са от СО.

Комисията за защита на потребителите призова гражданите да пускат сигнали при съмнение за недобросъвестно увеличение на цената в училищните бюфети. За Столична община сигнали могат да се подават и на: https://call.sofia.bg/

