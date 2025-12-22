Защо Кобрата се прави на палячо, когато го проснат на ринга?

Кубрат Пулев яде бой и се изложи като за последно. На галавечерта в Дубай престарелият български боксьор бе проснат като чувал с картофи на ринга от руснака Мурат Гасиев в мача за защита на регулярната световна титла от WBA, който може и да се окаже последен в кариерата на 44-годишниу нашенец. И този път Кобрата не пропусна да се направи на палячо, както се случваше в миналото при провалите му в големите мачове срещу световните шампиони Владимир Кличко и Антъни Джошуа, които го спукаха от бой.

Въпреки заканите за триумф преди битката в Дубай напереният Пулев издържа само до шестия рунд, в който Гасиев го просна на ринга с брутално кроше. Нашият лазеше в опит да се изправи, но не успя до отброяването до 10 и реферът присъди победата на руснака. Най-касовата платформа за отразяване на световния бокс DAZN определи този момент като нокаута на годината.

Вместо да се оттегли с достойнство обаче, Пулев пак си показа обичайните маймунджилъци. Докато хората от антуража му го събираха от пода в полусвяст, Кобрата се хилеше на съперника с иронични физиономии. Всъщност с тази откровена подигравка самият той за пореден път стана за резил, разочаровани са боксови анализатори.

Във времето това се превърна в негов скандален репертоар. По сходен начин си показа магариите и в предишните мачове, когато го претрепаха Кличко и Джошуа. През декември 2020 г. на стадион „Уембли” в Лондон Пулев отнесе три нокдауна, преди британецът д аго свали в края на деветия рунд. В най-тежките моменти нашият или се звереше като орангутан, или правеше подигравателни гримаси към противника, което не отива на уж елитен по онова време боксьор.

Циркаджийските номера на Пулев тръгнаха още по-назад във времето през 2014 г., когато за първи път излезе на ринга за световна титла. Тогава украинецът Владимир Кличко спука нашия от бой, а при един от няколкото нокдауна Пулев направи стойка тип „лястовица” и се изплези на шампиона, все едно нищо му няма. В петия рунд Кличко пусна съкрушително кроше на българина, за да приключи излагацията на нашия.

Дори във времената още като аматьор Кубрат Пулев си показваше рогата, помнят паметливи в боксовите среди. На Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. Кобрата падна с 5:11 точки от колумбиеца Оскар Ривас още в първия си мач от боксовия турнир в свръхтежка категория. Тогава българинът дори не поздрави съперника и изфуча от ринга бесен, което хич не отива на олимпийския дух. На изпроводяк пред български репортер Кобрата обвини реферите за загубата, а финалната му реплика изуми „Ако бяхме на улицата, щях да го убия, ама на ринга няма как“.

Източник: Уикенд