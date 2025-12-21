Отиде си създателят на "Ретро музей" Цветан Атанасов "Живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен", бяха последните му думи https://crimes.bg/uncategorized/otide-si-sazdatelyat-na-retro-muzey-cvetan-atanasov-3/180768 Crimes.bg

Навръх Игнажден, след тежко боледуване, си отиде създателят на първия български "Ретро музей" Цветан Атанасов.

Тъжната вест съобщиха близките му в социалните мрежи.

"Той беше пример за труд, честност и човечност. Остави след себе си не само спомени, а дело, което има смисъл и стойност. Загубата е огромна и думите трудно могат да опишат празнотата, която оставя след себе си, но ние с труд и любов ще продължим пътят, който той начерта. Той ще живее в сърцата ни, в делата ни и във всичко, което ще продължим да правим в негова памет. Поклон пред светлата му памет", написаха на страницата на една от гордостите на Варна - "Ретро музей". В него са изложени както предмети от социализма, така и восъчни фигури на световни и български звезди и знакови личности.

Оттам добавят, че поради "неизвестни обстоятелства" ще съобщят допълнително кога ще бъде поклонението.

Близо две години Цветан Ананасов се бореше с онкологично заболяване. Близки, приятели, почитатели и непознати събираха средства, с които да му помогнат в битката с болестта, но в събота той я загуби.

Последното си послание към хората той направи броени дни преди да напусне този свят.

"Това е последното ми включване. Днес, 12 декември ми казаха, че битката е приключила. Това е, приятели! Животът е много кратък!... Връзката ми с всички вас е много емоционална. Дадох целия си живот за този музей. Така че, скъпи приятели, пазете музея, защото това е нашата история...

Скъпи приятели, живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. Ретро-музеят бе проектът на живота ми. Бъдете здрави. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен", гласи част от него.

Поклон пред паметта му!

