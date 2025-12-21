Uncategorized

Отиде си създателят на "Ретро музей" Цветан Атанасов

"Живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен", бяха последните му думи

https://crimes.bg/uncategorized/otide-si-sazdatelyat-na-retro-muzey-cvetan-atanasov-3/180768 Crimes.bg
Iva Ivanova
119
Отиде си създателят на "Ретро музей" Цветан Атанасов
Iva Ivanova
119

"Живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен", бяха последните му думи

 

Навръх Игнажден, след тежко боледуване, си отиде създателят на първия български "Ретро музей" Цветан Атанасов.

Тъжната вест съобщиха близките му в социалните мрежи. 

"Той беше пример за труд, честност и човечност. Остави след себе си не само спомени, а дело, което има смисъл и стойност. Загубата е огромна и думите трудно могат да опишат празнотата, която оставя след себе си, но ние с труд и любов ще продължим пътят, който той начерта. Той ще живее в сърцата ни, в делата ни и във всичко, което ще продължим да правим в негова памет. Поклон пред светлата му памет", написаха на страницата на една от гордостите на Варна - "Ретро музей". В него са изложени както предмети от социализма, така и восъчни фигури на световни и български звезди и знакови личности.

Оттам добавят, че поради "неизвестни обстоятелства" ще съобщят допълнително кога ще бъде поклонението.

Близо две години Цветан Ананасов се бореше с онкологично заболяване. Близки, приятели, почитатели и непознати събираха средства, с които да му помогнат в битката с болестта, но в събота той я загуби.

Последното си послание към хората той направи броени дни преди да напусне този свят.

"Това е последното ми включване. Днес, 12 декември ми казаха, че битката е приключила. Това е, приятели! Животът е много кратък!... Връзката ми с всички вас е много емоционална. Дадох целия си живот за този музей. Така че, скъпи приятели, пазете музея, защото това е нашата история...

Скъпи приятели, живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. Ретро-музеят бе проектът на живота ми. Бъдете здрави. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен", гласи част от него. 

Поклон пред паметта му!

Източник: dir.bg

 

 

Още от Uncategorized

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.