Племенникът на Слави наследява милионите

На 18 октомври лидерът на ИТН Слави Трифонов навършва 60 години. Той ще посрещне юбилея си в пълна самота в луксозното си имение в Бояна, закупено за пет милиона лева. Запознати разкриват, че имотът му разполага с киносалон, басейн и фитнес. Имението се пази от гардове, а самият той не се разделя с пистолета си „Глок-17“, подарен му от Бойко Борисов. Заради множествена склероза и ретробуларен неврит водещият страда от сериозни проблеми с краката и се придвижва с патерици. В дома си пази колекция от маркови ножове, а в гаража е паркиран джип за половин милион лева.

През годините шоуменът губи двамата си родители, като баща му Тодор умира през 2017 г., а майка му Здравка си отива през ноември 2023 г. Приживе майка му го критикува, че няма съпруга и деца и че е влязъл в политиката против волята на баща си. Родната си къща в Плевен Слави продава на младо циганско семейство, спечелило пари от гурбет. Единствените му близки роднини днес са сестра му Петя и нейният син Теодор, чието скъпо обучение в университет в Шанхай се поема изцяло от него.

Племенникът му гостува често и му подражава, като носи скъпи дизайнерски дрехи с черепи. Слави помни и първите си години в София, когато като студент живее в квартира в „Овча купел“ и яде китайски спагети. Баща му дори бива принуден да продаде малкото останали семейни ниви, за да го издържа. Трифонов също подпомага издръжката си като студент, продавайки мартеници на булевард „Витоша“. Предвид сезонността на бизнеса с мартеници, през останалото време той продава дезодоранти в подлеза на ЦУМ. След успеха в „Ку-ку“ той се скарва с повечето си колеги, а с Камен Воденичаров поддържа променливи отношения – ту са добре, ту са скарани…

Източник: Уикенд