Палитра от приключения и нови хоризонти с TravelLove

В TravelLove вярваме, че всяка седмица носи нова история, ако сме готови да тръгнем към нея. Затова през следващите дни сме ти подготвили истинска палитра от приключения – смели, уютни, необикновени и вдъхновяващи. От празнични градове и ледени чудеса до индиански традиции и екстремни нощувки — този път ще пътуваме по света така, както винаги сме мечтали.

Ще започнем с идеи къде и как да отпразнуваш студентския празник — модерни барове, планински хижи, спа бягства, бюджетни места и дестинации, които превръщат 8-ми декември в истински празник, независимо дали си студент или просто се чувстваш като такъв.

Представи си да заспиш под звездите, без да напускаш топлината на уютно легло. Ще те отведем до македонските прозрачни иглута – новото лице на романтиката, приключението и зимната магия.

Ще ти разкажем и за индианските общности в Америка, които отварят своите земи и култура за любопитните пътешественици, превръщайки туризма в силен, устойчив и вдъхновяващ мост към миналото.

Алкохолен туризъм в Саудитска Арабия — мит или нова реалност?

В страна, в която алкохолът дълго е бил табу, светът започва да говори за промяна. Ще разгледаме какво стои зад тези сигнали и как подобно развитие може да преначертае туристическата карта на региона.

Пътешествия с книга – следвай историята

Ако някога си искал да вървиш по улицата от любимия роман – ето ти шанс. Ще посетим реални локации от литературни светове и ще ти покажем как да пътуваш през книгите… и в тях.

Спане в екстремни условия

Някои нощувки са приключение сами по себе си. От ледени легла до палатки, устояващи на пустинни ветрове – ще разкажем какво е да спиш на места, където природата диктува правилата.

Най-добрите увеселителни паркове в Европа тази зима

Адреналин, светлини, коледни теми и зимни магически декори — подбрахме парковете, които си заслужава да посетиш, независимо от възрастта.

Храната от коледните базари, която не бива да пропускаш

Празничният дух има вкус — на греяно вино, джинджифилови сладки, колбаси на жар и десетки местни кулинарни изкушения. Ще обиколим най-вкусните базари в Европа.

Аляска и полярната нощ

Как се живее, когато слънцето залязва за два месеца? Ще те срещнем с истории на хора, които намират уют, смисъл и красота в най-дългата тъмнина на света.

Облаците на Южна Корея — истинско небе-галерия

Искаш ли да видиш най-разкошните облаци? Южна Корея ги рисува. Ще ти покажем местата, където небето се превръща в спектакъл.

Замръзналите водопади: топ 10 в Европа

Природни чудеса, които сякаш не са създадени за този свят — кристални, ледени, величествени. Подготвили сме класация на най-магичните сред тях.

Къде се раждат най-изящните дъги в света?

Ще проследим природните условия, които създават най-ярките и красиви дъги — от водопадите на Исландия до тропическите бури на Тихия океан.

