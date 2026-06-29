10 неща, които не знаете за Даниела Рупецова

Даниела Рупецова доби популярност в 4 сезон на „Ергенът“ със своя категоричен характер и стремеж към финансова стабилност чрез партньора. Родена в Чепеларе, тя преминава през сложна лична трансформация, включваща отказ от турското си име Айгюл и приемане на християнството след преместване в София. Въпреки демонстрирания лъскав начин на живот в социалните мрежи, риалити героинята признава, че е имала скромни възможности, спала е в мотел и дори е натрупала сериозни дългове. Тя открито заявява, че използва мъжете като банкомати, вярвайки, че те осигуряват комфорт, който тя не може да постигне сама.

Отношенията ѝ са белязани от строги правила – Рупецова дава едва 1 или 2 шанса при обида, като цени мнението на приятелите си за своите избраници. Тя е кръстница на големия син на семейство Бачорски и поддържа близка връзка с тях, което я е запознало с бившия ѝ партньор Николай Златев. Майка ѝ е нейната най-голяма опора, която безусловно я подкрепя във всяко начинание и публична изява. Даниела активно споделя опита си, предлагайки платени консултации на други жени как да привличат заможни мъже и да получават финансови средства от тях.

В ежедневието си тя показва и по-мека страна чрез любовта си към животните, като осиновява улично куче, което я придружава навсякъде. Рупецова не крие, че някогашните критики към диалекта ѝ са я амбицирали да се развива, превръщайки се в жената, която е днес. Тя категорично отхвърля модела на напълно независимата жена, приемайки ролята на партньор, който се грижи за духовното развитие, докато мъжът поема материалната обезпеченост. За Даниела този модел е единственият начин за постигане на вътрешен баланс и спокоен начин на живот.

Източник: Уикенд