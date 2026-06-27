Кой е тайният мъж на Александра Сърчаджиева? (горещи разкрития за новата връзка)

Популярната българска актриса и тв водеща Алекс Сърчаджиева продължи напред в личния си живот седем години след кончината на голямата си любов Иван Ласкин. Чаровната звезда демонстрира публично близост с нов партньор, публикувайки романтична снимка в социалните мрежи, на която двамата се държат за ръце. Кадърът е направен пред сградата на Сатиричния театър в София, където актрисата работи на щат от години. Тайнственият кавалер на водещата вече е бил забелязван да я чака и след нейни представления.

Според запознати сериозните отношения между двамата са започнали преди няколко месеца. След фаталния шести януари 2019 година, когато Иван Ласкин почина на 48-годишна възраст, актрисата прекара дълъг и тежък траур, заживявайки почти като монахиня. Основната причина за нейното умишлено въздържание от любовни афери през изминалите години беше родителската отговорност към наследницата им с Ласкин – София. Дъщеря им бе едва 9-годишна при смъртта на баща си, но днес вече е на 15 години и подкрепя майка си.

В професионален план Сърчаджиева се превърна в една от най-търсените актриси у нас, снимайки неуморно в киното и телевизията. Новата любовна връзка видимо е променила приоритетите на звездата, тъй като през настоящата 2026 година тя за първи път пропусна да публикува традиционните прочувствени възпоменателни текстове в интернет. В предишните си публикации Алекс редовно благодареше на покойния Иван за прекрасния характер на дъщеря им София, но днес щастието ѝ е свързано с новия мъж.

Източник: Уикенд