ИСТОРИЧЕСКИ УСПЕХ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИЦАИ! 8 златни медала на Европейското първенство по борба в Хърватия

Исторически успех за българските полицаи!Българският отбор записа уникално постижение на 18-то Европейско полицейско първенство по борба в Хърватия, с участието на 12 държави и над 70 състезатели.
Нашите спортисти спечелиха 8 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал, което донесе и първото в историята отборно първенство за България в 75-годишната история на USPE.
8 златни медала – Микяй Салим, Денис Салим, Киро Михов, Радомир Стоянов, Стефан Георгиев, Августин Спасов, Стоян Илиев, Стоян Кубатов
Сребро – Реджеп Юмер, Илия Алексов
Бронз – Стефан Георгиев
Отборът бе воден от олимпийските медалисти Серафим Бързаков и Радослав Великов.
Медалистите ни бяха наградени от Иво Велчев, генерален секретар на Европейския полицейски спортен съюз (USPE).
Поздравления за невероятния успех!
Източник: informiran.net