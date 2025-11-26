ИСТОРИЧЕСКИ УСПЕХ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИЦАИ! 8 златни медала на Европейското първенство по борба в Хърватия Отборът бе воден от олимпийските медалисти Серафим Бързаков и Радослав Великов. https://crimes.bg/uncategorized/istoricheski-uspeh-za-balgarskite-policai-8-zlatni-medala-na-evropeyskoto-parvenstvo-po-borba-v-harvatiya-3/178455 Crimes.bg

Исторически успех за българските полицаи!Българският отбор записа уникално постижение на 18-то Европейско полицейско първенство по борба в Хърватия, с участието на 12 държави и над 70 състезатели.

Нашите спортисти спечелиха 8 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал, което донесе и първото в историята отборно първенство за България в 75-годишната история на USPE.

8 златни медала – Микяй Салим, Денис Салим, Киро Михов, Радомир Стоянов, Стефан Георгиев, Августин Спасов, Стоян Илиев, Стоян Кубатов

Сребро – Реджеп Юмер, Илия Алексов

Бронз – Стефан Георгиев

Отборът бе воден от олимпийските медалисти Серафим Бързаков и Радослав Великов.

Медалистите ни бяха наградени от Иво Велчев, генерален секретар на Европейския полицейски спортен съюз (USPE).

Поздравления за невероятния успех!

Източник: informiran.net