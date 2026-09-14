Феноменът Кръстова гора

Кръстова гора е сред най-свещените места у нас, където според преданията е скрита частица от Кръста Господен. Легендата се преплита с историческата истина за средновековни монаси от родопския връх, избити от поробителите през 15 век. Създателят на съвременния комплекс отец Васил Аринински описва как духовниците откупили светинята от султана срещу торба жълтици. Тя била пренесена в манастира „Света Троица“ на върха, за да бъде спасена от разграбванията в Бачковската обител.

Официалната интернет страница на комплекса обаче посочва друга версия, според която отломки от Кръста са били вградени в две икони, подарени на Бачковския манастир от неговия основател Григорий Бакуриани. Независимо от историческите разминавания, хиляди поклонници продължават да посещават родопския връх дори през зимата в търсене на изцеление. Мястото е обградено от множество вярвания, включително пророчества на Ванга и Петър Дънов за бляскаво бъдеще на страната ни след откриването на светинята.

Въпреки бетонирането на върха през последните десетилетия, Кръстова гора запазва своя мистичен дух и привлича хора от цяла България. Смята се, че в древността светилището е било тракийско, преди да се превърне в християнско молитвено място през 4. век. Трагичната съдба на избитите монаси и скритото съкровище остават най-силните елементи в народната памет. Днес родопската светиня продължава да вълнува българите със своите легенди за чудеса, видения и надежда за по-добри дни.

Източник: Уикенд