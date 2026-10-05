Технологичната есен идва в Техномаркет с новите iPhone 18 Pro, Apple Watch и FC 27 Новата дигитална брошура на веригата събира премиум устройства, гейминг предложения и техника за дома при специални условия и възможности за покупка с 0% лихва https://crimes.bg/uncategorized/tehnologichnata-esen-idva-v-tehnomarket-s-novite-iphone-18-pro-apple-watch-i-fc-27-3/202802 Crimes.bg

Есента се очертава като силен сезон за технологичните фенове. Нови поколения смартфони и смарт часовници, футболни емоции за геймърите и практични решения за дома влизат сред водещите предложения в новата дигитална брошура на Техномаркет.

Сред основните акценти са iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, EA SPORTS FC 27, както и сушилнята AEG Серия 7000. Към избрани продукти Техномаркет предлага и възможност за покупка на изплащане с 0% лихва.

iPhone 18 Pro и Pro Max: новото поколение на Apple е тук

Един от големите технологични акценти на сезона логично идва от Apple. Новите iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max съчетават мощния A20 Pro чип, 48MP Fusion основна камера с променлива бленда и впечатляващ ProMotion дисплей.

Това е комбинация, насочена към потребителите, които очакват висока производителност, сериозни възможности за мобилна фотография и премиум визуално изживяване от смартфона си. В Техномаркет новите iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могат да бъдат закупени на изплащане с 0% лихва за 10 месеца.

Apple Watch Series 12 – технологиите следват ритъма на деня

Все по-голяма част от личните технологии се преместват от джоба директно върху китката. Apple Watch Series 12 е създаден именно с тази идея – да следва потребителя през различните активности в ежедневието и да предоставя полезна информация в точния момент.

Новият модел позволява да следим движението и тренировките, както и важни здравни показатели, превръщайки часовника в практичен технологичен партньор през целия ден. Apple Watch Series 12 се предлага от Техномаркет на изплащане с 0% лихва за 6 месеца.

Apple Watch Ultra 4 – за онези, които искат да стигнат по-далеч

Другото голямо предложение при смарт часовниците е Apple Watch Ultra 4 – модел, създаден да бъде в крак с различните предизвикателства и с по-динамичния начин на живот. Сред основните му акценти е издръжливата батерия, която дава повече свобода за движение и позволява на потребителя да се впуска по-уверено във всяко следващо приключение. Apple Watch Ultra 4 се предлага в Техномаркет на изплащане с 0% лихва за 10 месеца.

EA SPORTS FC 27 дава първия съдийски сигнал за новия сезон

Есента няма да мине без една от най-очакваните категории за геймърите – футбола. EA SPORTS FC 27 идва с още повече футболни емоции, големи имена и моменти, които обещават да задържат феновете пред екрана и с контролер в ръка. Първият съдийски сигнал вече е даден, а новата FC 27 може да бъде поръчана от Техномаркет.

AEG Серия 7000 – по-ниска температура и нежна грижа за дрехите

Наред с технологичните премиери за забавление и комуникация, новата дигитална брошура поставя акцент и върху практичните решения за дома.

Сред тях е сушилня AEG Серия 7000 с термопомпа и 9 кг капацитет. Тя суши при по-ниска температура, за да щади тъканите и да помогне любимите дрехи да бъдат запазени за по-дълго.

Моделът е насочен към ежедневна употреба и съчетава голям капацитет с по-нежна грижа за различните материи.

В Техномаркет сушилнята AEG Серия 7000 се предлага на топ цена, с 2+3 години гаранция и на изплащане с 0% лихва за 10 месеца.

Новата дигитална брошура събира есенните предложения на едно място

От премиум смартфони и смарт часовници през гейминг до техника за дома – новата дигитална брошура на Техномаркет идва с нова селекция от още по-атрактивни есенни оферти. Потребителите могат да разгледат любими марки и модели, да се възползват от супер изгодни предложения и да пазаруват лесно, бързо и удобно от Техномаркет. А разнообразието от продукти показва колко различно може да изглежда едно технологично обновяване тази есен – за едни това ще бъде новият iPhone 18 Pro или Pro Max, за други Apple Watch Series 12 или Ultra 4, за футболните фенове – EA SPORTS FC 27, а за дома – практично решение като сушилнята AEG Серия 7000.