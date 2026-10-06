ЕКСКЛУЗИВНО! Д-р Хаджийска, д-р Трендафилова и д-р Клаклова от клиники Derma-Act ще обучават лекари в Атина Българските дерматолози са част от преподавателския екип на международното обучение Skin Longevity – Base I на ATTC Aesthetics Academy https://crimes.bg/uncategorized/ekskluzivno-d-r-hadzhiyska-d-r-trendafilova-i-d-r-klaklova-ot-kliniki-derma-act-shte-obuchavat-lekari-v-atina-3/202874 Crimes.bg

Д-р Мария Хаджийска от клиники Derma-Act ще бъде част от преподавателския екип на международния курс Skin Longevity – Base I, който ще се проведе на 9 и 10 октомври 2026 г. в Атина.

Българският дерматолог, който е и обучител на Allergan Medical Institute, се присъединява към колежките си от Derma-Act д-р Стиляна Трендафилова и д-р Мариела Клаклова в двудневната образователна програма, посветена на съвременните стратегии за дълголетие на кожата и регенеративната естетична медицина.

Събитието се фокусира върху процесите, които започват много преди видимите признаци на стареене. Както се подчертава и в представянето на курса, когато загубата на обем вече стане видима, намаляването на колагена е започнало години по-рано.

Д-р Хаджийска подчертава необходимостта лекарят да разбира фундаменталните механизми на стареенето, вместо работата му да се ограничава единствено до отделни техники и тенденции.

По думите ѝ увереността в естетичната медицина започва с разбирането на основите. По време на курса участниците ще се научат как да оценяват пациентите си и процесите на стареене, както и да разработват цялостни терапевтични планове.

Програмата включва стратегии за приложение на ботулинов токсин върху цялото лице, PLLA колагенова стимулация със Sculptra, хибридна биостимулация с HArmonyCa, както и протоколи за качеството на кожата с полинуклеотиди, Restylane Skinboosters и Juvéderm Skinvive.

Особено внимание се отделя върху комбинирането на различните подходи в структуриран план за цялото лице, вместо разглеждането им като самостоятелни процедури. Именно последователността, правилната комбинация и индивидуалната оценка стоят в основата на концепцията на Skin Longevity – Base I.

Д-р Хаджийска подчертава важността на практическата страна на обучението. Нейната цел е участниците да придобият увереност не просто как да инжектират, а защо, кога и в каква последователност да прилагат различните методи.

Сред ключовите теми е и мускулното стареене, както и терапията на проблеми, с които лекарите се срещат в ежедневната си естетична практика.

Крайната цел е участниците да получат познания не просто за отделни продукти и техники, а структуриран full-face протокол, основан върху правилното им съчетаване и последователност, с план за естествени и дългосрочни резултати.

Skin Longevity – Base I ще се проведе на 9 и 10 октомври 2026 г. в Атина, като местата за участие са ограничени.

Източник: informiran.net