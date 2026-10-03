Евтим Милошев е най-богат в правителството на Румен Радев

Министърът на културата Евтим Милошев е най-богатият член в правителството на Румен Радев. Неговата имотна империя в България и Франция се оценява на десетки милиони евро, натрупани от кариера като продуцент. Кариерата му започва в предаването „Ку-ку“, преминава през „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, а по-късно с Любо Нейков основава „Дрийм Тийм Прадакшънс“. Студиото им стои зад формати като „Комиците“, „Сървайвър“, „Нека говорят“, както и зад сериали като „Откраднат живот“, „Дяволското гърло“, „Столичани в повече“ и „Дървото на живота“.

В декларацията си пред Сметната палата той е обявил над 2000 кв. м имоти. Те включват 8 апартамента в София, сред които мезонет от 525 кв. м, и 4 имота във Франция — жилище от 134 кв. м в Сен-Жени-Пуйи и 3 парцела в Париж. Притежава офиси и гаражи в София, Перник и Шабла. В сметките си има 480 219 евро, а съпругата му Христина Апостолова има 16 663 евро у нас и 528 евро в чужбина. Негова фирма купува през 2019 г. апартамент от 225 кв. м за 650 000 евро, струващ днес над 3 000 000 евро.

Влизайки в политиката, Евтим Милошев прехвърля бизнеса си на своята сестра Евгения Колева, управлявала преди това компании на Румен Гайтански. Евгения Колева е най-близкият му човек от детството. Двамата са кръстени на своите баба и дядо, а синовете им носят името на техния баща Петър. По-малкият син на продуцента – Петър Евтимов Милошев, познат като Пепе от сериала „Откраднат живот“, се ражда след като баща му обявява връзката си с Христина Апостолова навръх 50-годишнината на Евгения Колева.

Източник: Уикенд